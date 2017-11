před 25 minutami

Na ruském Dálném východě se krátce před přistáním zřítil letoun českého původu L-410. Zahynulo šest lidí. Podle ruských médií nehodu přežila jen tříletá dívka. Ve středu o tom informovalo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Příčina pádu stroje není známá. Podle meteorologů v oblasti panovaly dobré povětrnostní podmínky a viditelnost byla dobrá. Vyšetřovatelé proto předpokládají chybu pilota či technickou závadu. Letoun, který byl vyroben v roce 2015, mířil z Chabarovska do více než 800 kilometrů vzdáleného Nelkanu. Zhruba dva kilometry před přistáním zmizel z radaru a zřítil se do lesa. Letoun L-410 byl vyvinut ještě v době Československa a vyrábí se dodnes. Vejde se do něj 19 lidí.

Související



Hlavní zprávy