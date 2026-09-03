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Zahraničí

Kyjev trestá ruské důstojníky. Velitel bombardérů skončil po střelbě v nemocnici

ČTK
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Velitel ruského vojenského letounu byl převezen se zraněními do nemocnice poté, co na něj byl v Engelsu v Saratovské oblasti spáchán atentát, uvedla ve čtvrtek s odkazem na vyšetřovatele a další zdroje ruská média.

Russia Explosion
Nejde o první podobný útok. 3. srpna v Sevastopolu zahynul kapitán Robert Šagajev a 1. srpna výbuch v moskevské restauraci Balzi Rossi připravil o život pět lidí a dalších 19 zranil. Ilustrační foto z jednoho z útokůFoto: AP – Pavel Bednyakov
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V Engelsu je letecká základna, ze které vzlétají ruské bombardéry k útokům proti Ukrajině, na město a letiště opakovaně útočily ukrajinské drony, připomněl server BBC News.

Vyšetřovatelé se podle ruské státní agentury TASS snaží zjistit okolnosti případu, který vyšetřují jako pokus o vraždu, a také dál hledají podezřelé. Kriminalisté na místě činu nalezli nábojnice a kulky vypálené ze střelné zbraně. Na vyšetřování se podílí také tajná služba FSB. Zraněný důstojník byl zvláštním letem přepraven do moskevské nemocnice, dodal na webu list Kommersant.

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Útočník na motocyklu, který měl na sobě přilbu, přijel k rodinnému domu a dvakrát vystřelil: jedna kulka zasáhla vojáka do trupu a druhá do tváře, napsal zpravodajský kanál Mash. Zranění utrpěl i důstojníkův řidič, který ale dokázal útočníkovi uniknout a přivolat sanitku k těžce zraněnému.

Nejde o první podobný útok. V Petrohradu minulý týden, 27. srpna, zahynul při výbuchu auta ruský důstojník, jeho manželka byla těžce raněna. Podle médií přišel o život pilot vrtulníkového pluku, který Ukrajina obvinila z válečných zločinů.

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„Je to už třetí bombový útok na vysoce postaveného ruského důstojníka od začátku měsíce,“ napsal tehdy server The Moscow Times. Připomněl, že 13. srpna v Sevastopolu zahynul kapitán Robert Šagajev, který před ruskou anexí Krymu velel jediné ukrajinské ponorce a po anexi vstoupil do ruských služeb, a 1. srpna výbuch v moskevské restauraci Balzi Rossi připravil o život pět lidí a dalších 19 zranil.

Cílem atentátu mohl být velitel ruských vzdušných a vesmírných sil Alexandr Čajko, kterého Ukrajina obviňuje z válečných zločinů. V Moskvě později pochovali generálmajora Valerije Plochotnika a Čajkova zetě, zatímco generálova dcera podle sociálních sítí vyvázla se zraněním.

Kyjev se přihlásil k odpovědnosti za některé útoky na ruské půdě. Ukrajinská tajná služba SBU v prosinci 2024 oznámila, že zorganizovala útok na generálporučíka Igora Kirillova, náčelníka sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády, kterého zabila nálož ukrytá před generálovým bydlištěm den poté, co jej SBU obvinila z válečných zločinů.

Za dva roky bylo v ruském týlu spácháno nejméně šest atentátů na ruské generály, přinejmenším tři zahynuli v Moskvě a okolí, napsal server Meduza. Kromě Kirillova zmínil smrt generálů Jaroslava Moskalika a Fanila Sarvarova, zatímco zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimir Alexejev atentát přežil.

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Terčem pokusu o atentát se údajně stal i generál Azatbek Omurbekov, svého času velitel 64. motostřelecké brigády, jejíž vojáci jsou obviňováni ze zvěrstev spáchaných ve městě Buča u Kyjeva za krátké ruské okupace oblasti na jaře 2022.

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