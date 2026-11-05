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Zahraničí

V Rusku odsoudili dceru zavražděného Němcova k pěti letům za vedení nadace nesoucí jeho jméno

ČTK
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Ruský soud ve čtvrtek v nepřítomnosti odsoudil k pěti letům vězení opoziční novinářku Žannu Němcovovou, dceru zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Informuje o tom server Mediazona. Odsouzena byla kvůli tomu, že vede nadaci, kterou ruské úřady zařadily mezi nežádoucí organizace. Soud také Němcovové zakázal na devět let spravovat internetové stránky.

Žanna Němcovová, ruská aktivistka, novinářka
Žanna Němcovová, ruská aktivistka a novinářka (Praha, 10. února 2023).Foto: HN – Lukáš Bíba
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Vyšetřovatelé jako důkaz viny Němcovové použili její vyjádření pro jeden ruský server, v němž dala otevřeně najevo, že stojí v čele Nadace Borise Němcova za svobodu, zajišťuje její financování a negativně hodnotí různé události v Rusku.

Jako důkaz proti novinářce vyšetřovatelé použili také její loňský projev v černohorské Budvě, kde hovořila o své roli v nadaci. Obhájce Němcovové u soudu řekl, že jeho klientka se necítí být vinna.

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Rusko od roku 2015 zařadilo na seznam nežádoucích organizací stovky subjektů, včetně Amnesty International či Yaleovy a Stanfordovy univerzity v USA.

Letos do seznamu přidalo například nadaci Human Rights Foundation (HRF) sídlící v New Yorku, kterou vede Julija Navalná, vdova po ruském opozičním vůdci Alexeji Navalném.

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Nadace Borise Němcova pro svobodu figuruje na seznamu nežádoucích organizací od roku 2024.

Letos v září na Němcovovou ruský soud vydal zatykač kvůli činnosti pro nadaci a krátce nato ji úřady označily za takzvaného zahraničního agenta, což je ruské oficiální označení pro subjekty přijímající zahraniční podporu.

Nadace vznikla v roce 2015 a sídlí v Bonnu. Boris Němcov byl v 90. letech gubernátorem Nižegorodské oblasti a krátce ruským vicepremiérem, poté byl několik let poslancem. Po odchodu z parlamentu v roce 2003 byl spoluorganizátorem protestů proti režimu prezidenta Vladimira Putina, jehož vládu kritizoval za narůstající autoritářství, zpronevěry, krádeže a korupci.

Němcov byl zastřelen v únoru 2015 v centru Moskvy. V té době pracoval na knize o zapojení ruských ozbrojených sil do bojů na východní Ukrajině na straně separatistů.

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Za jeho vraždu byla odsouzena skupina Čečenců, objednavatele se ale vypátrat nepodařilo.

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