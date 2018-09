V Rusku havaroval stíhací letoun MiG-31, posádka se katapultovala

před 48 minutami

Ruský stíhací letoun MiG-31 ve středu havaroval při cvičném letu v Nižegorodské oblasti. Oznámilo to dnes podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Stroj spadl do neobydlené oblasti a nezpůsobil žádné škody. Dvoučlenná posádka se katapultovala a není v ohrožení života. Nehoda se stala u města Kulebaki zhruba 400 kilometrů východně od Moskvy. Letadlo nemělo na palubě žádné zbraně, uvedla agentura Interfax. Příčinou havárie byla podle předběžných informací technická porucha. Letoun po pádu vybuchl a shořel. MiG-31 má ruská armáda ve výzbroji od 80. let. Letadlo je po modernizaci i významným vývozním artiklem, několik strojů dodala ruská armáda i do Sýrie.