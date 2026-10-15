V rumunských vodách hoří tanker, pátrá se po osmi členech posádky

V rumunských vodách začal ve středu hořet tanker určený k přepravě chemikálií, úřady pátrají po osmi z dvanácti členů posádky. Informoval o tom podle agentury Reuters rumunský úřad pro záchranné akce. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou.
Není však zatím jasné, zda incident souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu.
Podobný incident se stal už ve středu, kdy v Černém moři poblíž Suliny začala hořet jiná loď. Úřady také tento případ vyšetřují.
Rumunsko, členský stát NATO, sdílí pozemní hranici s Ukrajinou. Od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně narušily jeho vzdušný prostor drony, zatímco miny unášené vodami Černého moře ohrožují klíčové obchodní a energetické trasy.
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