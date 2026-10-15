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Zahraničí

V rumunských vodách hoří tanker, pátrá se po osmi členech posádky

ČTK
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V rumunských vodách začal ve středu hořet tanker určený k přepravě chemikálií, úřady pátrají po osmi z dvanácti členů posádky. Informoval o tom podle agentury Reuters rumunský úřad pro záchranné akce. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou.

Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou.
Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou.Foto: Vessel / X
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Není však zatím jasné, zda incident souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu.

Podobný incident se stal už ve středu, kdy v Černém moři poblíž Suliny začala hořet jiná loď. Úřady také tento případ vyšetřují.

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Rumunsko, členský stát NATO, sdílí pozemní hranici s Ukrajinou. Od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně narušily jeho vzdušný prostor drony, zatímco miny unášené vodami Černého moře ohrožují klíčové obchodní a energetické trasy.

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