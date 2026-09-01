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Zahraničí

V rozvodně u německé elektrárny se našlo „nekonvenční“ výbušné zařízení

ČTK
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V areálu rozvodny nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom v úterý informovala agentura DPA. Policie uvedla, že v úterý ráno zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí.

Jaderná elektrárna Dukovany, chladící věž, reaktor, strojovna, regulační tyče, radioaktivita, dozimetr
Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) píše o pokusu o útok na rozvodnu v Turnowě-Preilacku. Použity při něm byly podle něj zřejmě podomácku vyrobené rakety. (Ilustrační foto)Foto: Jakub Plíhal
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Podle DPA byla výbušná zařízení nalezena v areálu rozvodny v obci Turnow-Preilack, která leží jen pár kilometrů západně od elektrárny Jänschwalde. Elektrárnu vlastní německá energetická společnost LEAG, která patří společnosti EP Energy Transition, jež je součástí skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského.

Podle DPA policie zjistila poškození vedení v úterý v 8:00. „Zajišťujeme stopy. Pyrotechnici jsou na místě,“ uvedli policisté. Dopad na obyvatele incident podle nich žádný nemá. Podle policie jde o nález „nekonvenčního“ výbušného zařízení.

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Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) píše o pokusu o útok na rozvodnu v Turnowě-Preilacku. Použity při něm byly podle něj zřejmě podomácku vyrobené rakety. Rozvodnu několikrát zasáhly. Cílem bylo podle MAZ zjevně způsobit rozsáhlý výpadek proudu. To se ale nepodařilo.

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