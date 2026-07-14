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Zahraničí

„V rozporu s morálními hodnotami.“ Oblíbené destinace nevpustily loď s LGBTQ+ turisty

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Přes dva tisíce LGBTQ+ turistů muselo minulý týden během plavby Středomořím narychlo měnit plány. Jejich výletní loď Scarlet Lady totiž odmítlo přijmout Turecko a následně i Egypt. Podle tureckých úřadů bylo chování cestujících v rozporu s „morálními hodnotami“ země.

Virgin Voyage's luxury cruise ship Scarlet Lady arrives into Portsmouth for the first time. The 110,000-tonne liner is the largest ship to have ever docked in the city, bigger than both of the Royal Navy's aircraft carriers. Picture date: Monday June 21,
Výletní loď Scarlet Lady společnosti Virgin Voyages. V době jejího prvního připlutí do Portsmouthu šlo o největší plavidlo, které kdy v tomto městě zakotvilo.Foto: Profimedia – Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia
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Plavidlo si na desetidenní výpravu z Atén do Benátek pronajala cestovní kancelář Atlantis Events, která se specializuje právě na queer klientelu. Komplikace nastaly ještě před samotným vyplutím. Turecko totiž už před odjezdem zrušilo obě plánované zastávky v Kuşadası a Istanbulu.

Tamní úřady vjezd zakázaly s odůvodněním, že plavbu pořádají skupiny, jejichž chování „není v souladu se strukturou naší společnosti a našimi morálními hodnotami“.

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Podle turecké správy příjezd lodi vyvolal obavy veřejnosti a situaci se nepodařilo vyřešit ani během jednání, do kterého se zapojilo americké velvyslanectví.

Po nucené změně kurzu tak měla loď zamířit do egyptské Alexandrie. Ve čtvrtek ráno však na cestující čekal pod dveřmi kajut vzkaz, že Egypt lodi rovněž odepřel vstup do svých vod.

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„Brzy ráno jsme byli informováni, že lodi Scarlet Lady byl odepřen vstup do egyptských vod, a proto dnes nebude moci zakotvit v Alexandrii,“ napsal pasažérům generální ředitel Atlantis Events Rich Campbell.

Egypt zákaz nevysvětlil

Zatímco Turecko své rozhodnutí zdůvodnilo, egyptské úřady oficiální vysvětlení neposkytly. Campbell pro stanici CNN uvedl, že důvodem zákazu byla podle něj jednoduše orientace cestujících. Zdůraznil, že stejnou trasu loď bez problémů absolvovala minulý rok a do Turecka společnost v minulosti plula třináctkrát.

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Cestující se tak museli smířit s tím, že loď měnila trasu už podruhé. Místo plánované prohlídky pyramid, která měla být vrcholem celé desetidenní cesty, nakonec plavidlo zamířilo zpět do evropských vod. Tam v pátek zakotvilo na Krétě, odkud v neděli vyrazilo směrem k Černé Hoře.

Přestože homosexuální vztahy nejsou v Turecku ani v Egyptě samy o sobě nelegální, tamní LGBT+ komunita čelí v posledních letech rostoucí diskriminaci a stále častějším postihům ze strany úřadů.

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