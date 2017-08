V Rotterdamu našli dodávku s plynovými láhvemi, pro jistotu zrušili koncert americké kapely

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Rotterdam - Nizozemská policie ve středu kvůli teroristické hrozbě zrušila koncert americké rockové skupiny v Rotterdamu. Podle starosty města se nedaleko místa konání akce našla dodávka se španělskou poznávací značkou, ve kterém byly plynové bomby. Zda nález a varování před teroristickou hrozbou nějak souvisí, není jasné, uvedla agentura Reuters.

Varování před nebezpečím dostali Nizozemci podle Reuters od španělské policie. "Policie považovala informace za dostatečně vážné na to, aby se po dohodě s organizátory rozhodla zrušit akci," uvedla rotterdamská policie v prohlášení.

Podle starosty přístavního města Ahmeda Aboutaleba policisté zadrželi řidiče dodávky, která stála nedaleko místa konání koncertu a ve které se našly plynové láhve. Není jasné, zda hrozba a nalezená dodávka nějak souvisí, uvedl Aboutaleb.

Údajná teroristická hrozba se týkala koncertu americké rockové skupiny Allah-Las, který se konal v kulturním centru v bývalém obilném silu Maassilo. V době evakuace koncert ještě nezačal.

Allah-Las je čtyřčlenná hudební skupina z Las Vegas. V loňském rozhovoru poskytnutém britskému listu The Guardian její členové uvedli, že si jméno obsahující arabské slovo pro boha vybrali proto, že chtěli "posvátně znějící" název. Neuvědomili si prý tehdy, že by to mohlo někoho urážet.

"Dostáváme e-maily od muslimů ze Spojených států i z celého světa, kteří píší, že je to uráží, ale to vůbec nebyl náš záměr," řekl tehdy frontman skupiny Miles Michaud. "Píšeme jim zpět s vysvětlením, proč jsme si vybrali takové jméno, a oni většinou pochopí," dodal.