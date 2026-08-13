V Řecku stoupá počet případů nákazy západonilskou horečkou, devět lidí zemřelo

Počet případů nákazy virem západonilské horečky v několika řeckých regionech, zejména v Aténách, výrazně stoupá, uvedl ve čtvrtek podle agentury AFP řecký Národní zdravotnický úřad (EODY). Během uplynulého týdne bylo hlášeno 45 nových případů, čímž se celkový počet infekcí tímto virem od začátku letošní sezóny zvýšil na 110. Devět lidí starších 65 let od té doby zemřelo.
Šíření viru je letos v Attice, kraji rozkládajícím se kolem Atén, podle úřadu "obzvláště intenzivní". EODY doporučuje přijmout preventivní opatření, jako je zakrývání těla, používání repelentů a odstranění stojatých vod v okolí obydlí.
Guvernér Attiky Nikos Hardalias ujistil, že přijal opatření k zastavení šíření viru. "Zvýšili jsme naše cílené akce proti komárům o 30 procent a zintenzivnili pozemní i letecké postřiky v kraji," uvedl v tiskovém prohlášení.
Světová zdravotnická organizace (WHO) na konci července uvedla, že z celé Evropy byl nejvýraznější nedávný nárůst počtu nakažených zaznamenán právě v Řecku. Další případy infekce registrovala Itálie, Španělsko, Severní Makedonie či Rumunsko.
Regionální zástupce WHO pro Evropu Hans Kluge v tiskovém prohlášení z 24. července uvedl, že nárůst teplot a prodloužení letní sezóny dávají komárům více času a prostoru k přenosu zmíněného viru.
Virus západonilské horečky se přenáší bodnutím infikovaného komára. V Evropě propuká většina infekcí u lidí během takzvané komáří sezony, která obvykle trvá od konce jara do podzimu, přičemž vrchol přenosu připadá na období mezi červencem a zářím.
Podle WHO neexistuje žádná schválená vakcína pro člověka ani specifická antivirová léčba. Většina infekcí má mírný průběh, u závažných případů se léčba omezuje na zmírňování příznaků a podpůrnou péči v nemocnici.
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