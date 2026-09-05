V Řecku se při letecké přehlídce zřítila stíhačka, oba piloti zahynuli

Na letecké přehlídce severně od Atén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti zahynuli, informovala agentura AFP s odvoláním na řecká média. Příčina nehody dosud není známa.
Stíhačka F-4 americké konstrukce původně z 50. let se zřítila krátce po vzletu, po dopadu následovala silná exploze. Ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média.
Akce Athens Flying Week se koná každoročně v září na řecké letecké základně Tanagra asi 50 kilometrů severně od Atén. Letos se mezinárodní přehlídky zúčastnily desítky vojenských i civilních letadel a akrobatických skupin mimo jiné z Francie, Rakouska, Španělska a Itálie.
Letecká přehlídka byla po havárii zrušena a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias.
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