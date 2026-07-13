V rakouských horách při výpravě zemřel Čech, uvádí horská služba

V rakouském horském areálu Postalm u Salcburku zahynul při v pondělí turistické výpravě třiadvacetiletý Čech, uvedla místní horská služba. Incident prověřuje policie.
"Třiadvacetiletý horolezec z Česka se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle," popsala incident horská služba. Její záchranáři byli přivoláni na místo. Muži už ale nedokázali pomoci a konstatovali smrt.
Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoci salcburské policie.
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