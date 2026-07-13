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Zahraničí

V rakouských horách při výpravě zemřel Čech, uvádí horská služba

ČTK

V rakouském horském areálu Postalm u Salcburku zahynul při v pondělí turistické výpravě třiadvacetiletý Čech, uvedla místní horská služba. Incident prověřuje policie.

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Ilustrační foto.Foto: Archiv Pavla Kořínka
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"Třiadvacetiletý horolezec z Česka se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle," popsala incident horská služba. Její záchranáři byli přivoláni na místo. Muži už ale nedokázali pomoci a konstatovali smrt.

Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoci salcburské policie.

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