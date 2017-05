V Rakousku panuje shoda o nutnosti předčasných voleb, proběhnou na začátku října

před 1 hodinou

Rakouská lidová strana (ÖVP) podpoří návrh opozice na uspořádání předčasných voleb. Ty by se měly uskutečnit 8. nebo 15. října. Lidovci doufají, že návrh získá podporu sociálních demokratů (SPÖ). Kromě lidovců by pro něj v tuto chvílí hlasovaly všechny opoziční parlamentní strany, tedy Svobodná strana Rakouska (FPÖ), Zelení, liberální NEOS a euroskeptická formace Team Stronach.

Vídeň - Rakouská lidová strana (ÖVP) podpoří společný návrh opozice na uspořádání předčasných voleb, které by se tak měly uskutečnit 8. nebo 15. října. Agentuře APA to sdělila kancelář nového šéfa lidovců Sebastiana Kurze. Ten si nyní přeje, aby návrh získal ještě podporu sociálních demokratů (SPÖ) kancléře Christiana Kerna. Návrh má však už nyní zajištěnu většinu v parlamentu, jemuž by měl být předložen ke schválení ve středu.

Kurzova kancelář potvrdila, že návrh na uspořádání předčasných voleb "každopádně" podpoří. Šéf poslaneckého klubu sociálních demokratů Andreas Schieder už také řekl, že jeho straně návrh vyhovuje. Podle něj totiž navrhovaný termín zaručuje, že bude dostatečně dlouho činný vyšetřovací výbor k údajně nevýhodnému nákupu víceúčelových stíhacích letadel Eurofighter. Rakouské ministerstvo obrany tvrdí, že je společnost Airbus při prodeji podvedla v přepočtu o několik miliard korun.

"Vidím šanci na shodu všech stran," vzkázal podle agentury APA Kurz. Mluvčí kancléře Kerna deníku Der Standard potvrdila, že šéf vlády bude ještě v pondělí s Kurzem hovořit.

Už nyní má ale návrh na uspořádání předčasných voleb většinovou podporu. Kromě lidovců by pro něj v tuto chvílí hlasovaly všechny opoziční parlamentní strany, tedy Svobodná strana Rakouska (FPÖ), Zelení, liberální NEOS a euroskeptická formace Team Stronach.

Sebastian Kurz se vyslovoval pro předčasné volby už před svým nedělním zvolením do čela ÖVP a poté svůj záměr potvrdil. V pondělí se rozběhla jednání špiček stran navzájem a s prezidentem.

Například kancléř Kern chce o možném termínu předčasných voleb jednat se všemi hlavními parlamentními stranami. Jednal také s prezidentem Alexanderem Van der Bellenem, který se v brzkém odpoledni sešel i s Kurzem a později přijal i předsedu FPÖ Hanse-Christiana Stracheho nebo šéfku Zelených Evu Glawischnigovou.

Nejdřív termín voleb

Kern po setkání s prezidentem prohlásil, že chce, aby nejdříve vláda dokončila svou práci, což bude znamenat intenzivní činnost přes léto. Kurz dal ale podle deníku Österreich na vědomí, že je nutné nejdříve se dohodnout na termínu voleb, teprve pak je možné pokračovat v už dohodnutém a nedokončeném vládním programu.

V předčasných volbách by mohli s populárním třicetiletým předsedou v čele výrazně posílit lidovci nebo také pravicová protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Ta se do vlády s lidovci dostala už v letech 2000 až 2005, což zpočátku vedlo k dočasnému vyloučení Rakouska z některých rozhodovacích procesů v EU.