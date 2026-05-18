V Rakousku napadlo stádo krav manželský pár, žena zemřela

V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. Sedmašedesátiletá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění, informovala policie.
Neštěstí se odehrálo v neděli na označené pastvině v obci Oberlienz ve Východním Tyrolsku. Jeho přesný průběh je dosud předmětem vyšetřování, napsala policie ve spolkové zemi Tyrolsko.
Žena zemřela na místě, zatímco jejího manžela převezl vrtulník se závažnými poraněními do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek krav.
Loni v září zemřel v rakouských Alpách po útoku stáda krav 85letý turista z Vídně a jeho 82letá manželka byla zraněna. V roce 2024 zemřela za podobných okolností turistka se dvěma psy, přičemž další smrtelné útoky se odehrály také v letech 2017 a 2014.
Po útoku v roce 2014 vydala rakouská vláda doporučení, podle něhož se turisté mají držet dál od stád na horských pastvinách a vodit své psy na vodítku. V případě útoku je ale mají pustit, připomněla agentura AFP.
Mohlo by vás také zajímat: Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Mosad jim dal starý křáp. Ido Netanjahu o záchraně rukojmí v Entebbe a smrti bratra Joniho
Nikdo nevěřil, že se operace podaří. Nikdo nevěřil ani tomu, že ji izraelská vláda vůbec schválí. Nakonec se z toho ale stala nejslavnější operace na záchranu rukojmí v dějinách – operace Jonatan, při které izraelské komando zachránilo více než stovku rukojmí držených na letišti v ugandském hlavním městě Entebbe, skoro 4000 kilometrů vzdušnou čarou od Izraele.
Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International
Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).
Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
Ledoví muži jsou pryč. Denní teploty budou tento týden kolem 20 stupňů, občas zaprší
V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).