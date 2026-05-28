V Rakousku je v izolaci člověk se symptomy možné eboly, test to zatím nepotvrdil

Rakousko uzavřelo do izolace člověka, který po návratu z Ugandy vykazuje příznaky možné nákazy ebolou. První test však infekci nepotvrdil a nyní se čeká na výsledky druhého rozboru, napsala ve čtvrtek agentura APA.
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mezitím oznámil, že míří do Konga, které se stejně jako Uganda s ebolou potýká. Poznamenal, že nákazu se podaří porazit, je ale potřeba okamžitě a společně jednat.
Zmíněná osoba, o které není jasno, zda je to muž, nebo žena, se v pondělí vrátila z Ugandy. Tento člověk vykazuje příznaky, které nákazu ebolou doprovází. Nyní je v jedné z hornorakouských nemocnic, kde se připravuje na převoz na speciální kliniku do Vídně.
Ze zpráv médií není jasné, v jaké nemocnici nyní pobývá a v jaké regionu se před hospitalizací pohyboval. K prohlášení hornorakouských zdravotnických úřadů se ale připojila správa okresu Urfahr-okolí. Tento okres leží severně od Lince a hraničí s jihočeským okresem Český Krumlov.
Lékaři zdravotní stav osoby označují jako stabilizovaný. Zdravotní úřady od středy zjišťují, s jakými lidmi byl člověk v kontaktu.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale rozšířila varianta Bundibugyo, proti které takové prostředky nejsou.
Uganda dosud zaznamenala sedm případů onemocnění ebolou a jedno s ní spojené úmrtí. Sousední Kongo, v jehož provincii Ituri epidemie tento měsíc propukla, eviduje podle WHO více než 900 případů s podezřením na nákazu a nejméně 220 úmrtí s podezřením na ebolu.
Tedros Adhanom Ghebreyesus ve čtvrtek pozdě odpoledne v Kongu uspořádá tiskovou konferenci, nyní je na cestě do země. „Tato země porazila ebolu 16krát. Bude tomu tak i po sedmnácté, musíme ale ihned společně jednat,“ napsal na síti X.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.
Mohlo by vás také zajímat: "V noci přišli lidé a zapálili stany pro pacienty." Šíření eboly v Africe přerůstá lékařům přes hlavu.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Odešel "doktor inženýr" Jan Hraběta, známý herec a cimrmanolog
Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl iRozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Jako cimrmanolog užíval titulu „doktor inženýr“.
Zemřela Věra Nerušilová. Byla známá svým hlubokým hlasem i písní Kočka ze Záběhlic
Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, kterou si diváci dodnes spojují především s legendární písní Kočka ze Záběhlic. Umělkyně s nezaměnitelně hlubokým hlasem strávila desítky let na divadelních prknech, koncertních pódiích i před kamerou. Smutnou zprávu oznámil na sociálních sítích pořad Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam „dárek“: několik starších gripenů
Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli švédské vlády a zbrojního průmyslu představil dohodu v oblasti letecké obrany, zejména pokud jde o bojové letouny Gripen. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.
Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.