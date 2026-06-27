V řadě zemí Evropy dnes padly další teplotní rekordy

Německu, Česku, Švýcarsku, Dánsku či na Slovensku dnes padly teplotní rekordy.
Ve švýcarské Basileji dnes naměřili rekordní teplotu 38,8 stupňů Celsia, uvedla agentura AP. Nebývalé horké počasí panuje i v severských zemích, dánští meteorologové tak dnes v Ödumu severně od Aarhusu naměřili 37 stupňů Celsia. Slovenský rekord se dnes přiblížil 40 stupňům Celsia, zatímco rekordy v Česku a Německu tuto hranici překonaly. Ve Francii se kvůli vedrům v posledních dnech utopily desítky lidí.
Na měřicí stanici Drewitz v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko naměřili meteorologové v 16:30 podle předběžných údajů rekordních 41,5 stupně Celsia. Agentuře AFP to řekl mluvčí Německé meteorologické služby (DWD). Historický rekord z roku 2019 přitom padl teprve v pátek v Saarbrückenu na západě země, dnešní hodnota ze středního Německa jej ještě o dvě desetiny stupně překonala. Na mnoha místech země dnes teploty překonaly čtyřicítku.
Téměř po celém Německu dnes panovaly teploty kolem 40 stupňů Celsia. Do pátku byla rekordní v Německu naměřenou teplotou hodnota 41,2 stupně, kterou zjistili 25. července 2019 na stanicích v Tönisvorstu a v Duisburgu v Severním Porýní-Vestfálsku. Páteční naměřená hodnota ze Saarbrückenu ji překonala o desetinu stupně, ta dnešní dokonce o tři desetiny. Hodnoty z pátku i dneška jsou podle DWD zatím předběžné.
Na Slovensku dnes padl čtyři roky starý červnový teplotní rekord. Vyplývá to z údajů meteorologů, kteří oznámili, že na několika místech naměřili přes 39 stupňů Celsia. Rekordní teplotu, a to 39,8 stupně Celsia, naměřila jedna ze stanic na jihu Slovenska.
74 úmrtí ve Francii
Dosavadní červnové teplotní maximum na Slovensku, a to 38,8 stupně Celsia, bylo z posledního dne tohoto měsíce roku 2022 ve vesnici Somotor na východním Slovensku. Ve Skalici na západě Slovenska u hranic s Českem dnes rtuť teploměru vystoupala na 39,3 a v nedaleké Senici na 39,1 stupně Celsia.
Francouzské úřady zaznamenaly od 18. června ve zemi už 74 úmrtí utopením v souvislosti se současnou vlnou extrémních veder. Podle agentury AFP to dnes uvedl ministr vnitra Laurent Nuñez v dnešním rozhovoru s magazínem Le Parisien. K úmrtím podle něj došlo převážně na nehlídaných vodních plochách, jako jsou řeky, potoky či rybníky.
Jednou z častých příčin utonutí je šoková reakce organismu na náhlou změnu teploty při rychlém ponoření do studené vody, vysvětlil Nuñez. Jako další příčiny uvedl nadměrnou fyzickou zátěž nebo infarkty. Také slovenská policie upozornila obyvatele, aby při koupání v přírodě byli opatrní. Za poslední dva dny přišli o život v jezerech v Bratislavě a v okolí nejméně čtyři lidé.
Dosavadní teplotní maximum dnes padlo také v Česku. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. Předchozím rekordem byla teplota 40,4 stupně ze srpna 2012 naměřená ve středočeských Dobřichovicích.
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