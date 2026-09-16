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Zahraničí

V Putinově okolí se něco změnilo. Jeho lidé se na zásadní otázce neshodnou

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Válka na Ukrajině rozděluje nejbližší okolí Vladimira Putina a v Kremlu sílí obavy z destabilizace Ruska. Podle zástupce ukrajinské vojenské rozvědky HUR Vadyma Skibického se Putinovi spolupracovníci neshodnou na tom, zda ve válce pokračovat, nebo se pokusit konflikt ukončit jednáním. Ruský prezident se podle něj navíc obává vlivu vlastních oligarchů a utahuje šrouby.

„Myslím, že pro naše partnery je prioritou pochopit, kdo skutečně chce válku ukončit a kdo v ní chce pokračovat,“ dodal Skibickyj.
„Myslím, že pro naše partnery je prioritou pochopit, kdo skutečně chce válku ukončit a kdo v ní chce pokračovat,“ dodal Skibickyj.Foto: REUTERS – Vyacheslav Prokofyev
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„Putinův režim se skutečně bojí - bojí se možnosti rozpadu Ruské federace v důsledku destabilizace situace uvnitř Ruska. A Putin se samozřejmě skutečně bojí oligarchů,“ prohlásil Skibickyj na konferenci YES Annual Meeting 2026 v Kyjevě.

Reagoval tak na dotaz, zda v Rusku existuje možnost převratu nebo pádu současné vlády.

Podle Skibického ukrajinská rozvědka na základě analýz zachycených ruských dokumentů došla k závěru, že v Putinově nejbližším okolí panuje rozkol ohledně dalšího pokračování války na Ukrajině. Rozvědka pracuje s nejméně dvěma protichůdnými skupinami - zatímco jedna podporuje pokračování bojů, druhá chce konflikt ukončit a je více nakloněná mírovým jednáním.

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HUR zároveň sleduje vývoj vnitropolitické situace v Rusku.

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„Už během příprav na volby jsme velmi dobře věděli, co se v Rusku děje. Viděli jsme například pokles podpory takzvaných provládních stran, jako je Jednotné Rusko. To byl jeden ze signálů pro Putinův režim,“ uvedl Skibickyj.

„Prioritou je pochopit, kdo chce skutečně válku ukončit“

Podle Skibického má Putin obavy také z ruských oligarchů. V této souvislosti připomněl případ Michaila Chodorkovského, kterého má podle něj Putin stále v živé paměti.

Chodorkovskij, tehdy šéf ropného gigantu Jukos, se v roce 2003 dostal do otevřeného střetu s prezidentem a následně byl odsouzen k dlouholetému trestu vězení, což se tehdy stalo symbolem upevnění prezidentské kontroly nad ruskými oligarchy.

Důkazem sílících obav a snahy režimu o utažení šroubů jsou podle Skibického i konkrétní kroky ruských úřadů. Zmínil například posílení a rozšíření pravomocí bezpečnostních složek skrze přísnější dekrety, přijetí nových zákonů o mobilizaci nebo zprávy o možném opětovném zestátnění některých soukromých firem a podniků.

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„Myslím, že pro naše partnery je prioritou pochopit, kdo skutečně chce válku ukončit a kdo v ní chce pokračovat,“ dodal Skibickyj v reakci na otázku, zda by Západ mohl přesvědčit část oligarchů, aby se postavili proti Putinovi.

Zprávy o obavách v Kremlu z destabilizace Putinova režimu se neobjevují poprvé. Západní média už v květnu s odvoláním na tajné evropské zpravodajské dokumenty informovala, že ruské vedení zvýšilo ochranu prezidentského úřadu kvůli obavám z možného převratu či atentátu.

Deník The Guardian zároveň upozornil na rostoucí frustraci mezi ruskými elitami z průběhu války a jejích dopadů na ekonomiku. Britský deník však zároveň dodal, že většina elit v současnosti nemá zájem ani dostatečnou sílu prezidenta otevřeně zpochybnit.

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