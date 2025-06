V půjčeném autě Krétu projedete snadno, spolehnout se můžete i na autobusy

V prvním díle našeho vyprávění o Krétě jsme si popsali jednotlivé oblasti, v čem se liší a pro jaký typ turistů je ta která oblast nejvhodnější. Máte už vybrané své místo, kam vyrazíte? Pokud ano, budete řešit dopravu.

Pokud cestujete se zájezdem, pak máte zajištěnu dopravu na místo ubytování a budete hledat "jen" možnost dopravy na individuální výlety. Pokud jedete po vlastní ose, nejspíše přiletíte letadlem, takže vás bude čekat i zajištění dopravy na místo ubytování. V obou případech máte prakticky tři možnosti: taxi, půjčovnu automobilů nebo autobus.

Taxi je samozřejmě nejdražší varianta, ale pokud vás jede více, nemusí to být zas tak hrozné. Jsou zde totiž pevné ceny dle destinací a počet cestujících obvykle nemá na cenu vliv. Samozřejmě ale můžete narazit na výjimky. Existují mnohé online služby, kde si můžete taxi objednat předem a kde již při objednání víte finální cenu. Taková divočina jako v Praze tu není, ale četl jsem na sociálních sítích i hodně negativní zkušenosti. Vyplatí se proto být ostražitý.

Vít Skála Vít Skála s manželkou Lucií v roce 2020 zakoupili pozemek na Krétě, kde si svépomocí staví dům. Impulzem k tomuto kroku bylo Vítovo hluboké vyhoření v roce 2020 způsobené dlouhodobým stresem a pracovním přetížením. Po padesátce tak začínají znovu v "cizí" zemi, prakticky od píky. Stále tam bydlí v provizorních podmínkách. Do letošního podzimu snad dům konečně dokončí. O detailech, které jejich přesun na Krétu provázely, a o životě na Krétě nepravidelně píší na svůj blog movetocrete.com, kde popisují i jednotlivé etapy stavby. Přibližují život na Krétě z pohledu cizince, který tam není pouze na krátké dovolené. Na Instagramu zveřejňují fotky z běžného života a Vít píše různé každodenní postřehy na svém X účtu. Každou sobotu pak publikuje delší vlákno věnované vždy jednomu konkrétnímu tématu. Už má za sebou 64 vláken, některá si přečte i přes sto tisíc lidí. Nyní se o některé postřehy dělí i se čtenáři webu Aktuálně.cz.

Při online objednávání služby mějte na paměti, že byť technicky vše proběhne v pořádku, ještě to neznamená, že váš požadavek byl zaznamenán a bude na vás objednané taxi na letišti opravdu čekat! Doporučuji vše telefonicky ověřit! Na Krétě a v Řecku obecně jsou lidé zvyklí řešit věci po telefonu, nikoliv po e-mailu nebo přes online systémy. Když budete mít telefonicky potvrzeno, že je vše v pořádku, tak to klapne na 99 procent!

Ceník taxi najdete i na letišti a váš taxikář by jej měl respektovat. Podobně to funguje i v hlavních letoviscích. Ve všech větších městech jsou veřejná stanoviště taxi a na nich bývá vyvěšen ceník dopravy do okolních měst. Můžete se takto dopravit prakticky přes celou Krétu.

Ovšem nejobvyklejší forma dopravy po Krétě je půjčení si auta. Buď přímo na letišti nebo v místě vašeho ubytování. Autopůjčovny jsou v každém letovisku ve velmi hojném počtu. Přesto se může stát, že v top sezoně bude na váš konkrétní požadovaný den vše rozpůjčováno. Vyplatí se proto zamluvit si auto předem. A zase doporučuji nespoléhat na online objednávkový systém, ale telefonicky si ověřit, že vše proběhlo v pořádku a opravdu s vaší rezervací počítají.

U globálních značek jako SIXT, Hertz apod. můžete očekávat obvyklý servis, ale nic nezkazíte tím, že i u známých značek provedete telefonické ověření. Pokud využijete místní firmy, které jsou zpravidla výrazně levnější, tak tam telefonické ověření považuji za nutnost, aby si člověk ušetřil případné rozčarování a zbytečné komplikace.

Tradičnímu triku půjčovatelů tlačících na "drahé" připojištění auta oproti standardnímu základnímu pojištění se asi ani na Krétě nevyhnete. Je na každém, zda podlehne, nebo ne. Pravděpodobná škoda, kterou tu uděláte, je odřený plech (nemusí to být ani vaše chyba); na parkovišti se to stane snadno. Vzhledem k silnicím se jezdí pomalu a z těch srázů, jakkoliv vypadají dramaticky, ve skutečnosti spadne málokdo.

Pro klid duše neprohloupíte, když si při převzetí auta nafotíte případné šrámy. To kdyby vám je pronajímatel chtěl náhodou připsat k úhradě při vracení vozu. Neřekl bych, že to je na Krétě častý jev, ovšem stát se to může.

Veřejnou dopravu obvykle na dovolené moc používat nechceme, ale v případě Kréty bych tuto variantu nezavrhoval! Až už při přesunu do destinace ubytování nebo pak na jednodenní výlety to může být velmi praktická, levná a docela příjemná varianta.

Jezdí zde moderní čisté klimatizované autobusy, které vás dovezou téměř všude. Na letišti v Heraklionu najdete jejich stanoviště hned před příletovou halou. Směr do města je blíže k hale, směr na východní část Kréty je u dřevěného domku přes silnici u příletové haly. Autobusy vás odsud odvezou do Ágios Nikólaos, Ierapetry, Sitie a samozřejmě všech destinací po cestě. Zastávky jsou v každém městě. Cena je v řádech jednotek až desítek eur, dle vzdálenosti.

V současné době si už můžete časy odjezdů a ceny zjistit na internetu. Ještě před pár lety toto nebylo možné! V některých případech si můžete i rezervovat jízdenku, což je zpravidla zbytečné, ale pokud vás cestuje v top sezoně více a jste vázáni na konkrétní čas, pak rezervace dává smysl. Jízdní řády v anglickém jazyce najdete na webové adrese e-ktel.com/en.

Je zde však jeden zádrhel. Nikdy nevíte, kdy autobus odjíždí zpět! Neexistují zde totiž klasické jízdní řády, kde byste měli na každé zastávce časy odjezdů z této zastávky. Zjistíte pouze čas odjezdu z konečné stanice a pak je nutné k tomu připočíst přibližný čas jízdy. Takže při návratu z výletu je nutné pečlivě prověřit, kdy asi autobus pojede, a smířit se s tím, že na zastávce budete pár desítek minut čekat. Určitě dorazíte dříve než vypočítaný čas odjezdu a autobus může mít zpoždění.

Ať už zvolíte jakýkoliv druh dopravy, svůj pobyt na Krétě si náležitě užijte!