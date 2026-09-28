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Zahraničí

V případě blokády Kaliningradu použijeme vojenskou sílu, hrozí Rusko

ČTK
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Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo NATO, že nezodpovědný přístup aliance vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoli pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti, napsala agentura TASS.

Rusko, armáda, tank
Rusko, armáda, tank, ilustrační fotoFoto: Reuters
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Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím ani motiv k takovému jednání, v případě nutnosti obrany Kaliningradské oblasti však podle Moskvy budou nasazeny všechny „nezbytné síly a prostředky“.

V prohlášení ruské diplomatické mise se také píše o „agresivní politice“ prosazované vedením a členskými státy NATO a o tom, že „dobrodružný a nezodpovědný kurz“ aliance výrazně zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu s Ruskem.

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„Zdůraznili jsme, že Rusko disponuje nezbytnými prostředky k odražení případné agrese a je připraveno nasadit veškerý arzenál zbraní, který má k dispozici, k obraně svého území v případě pokusů zemí NATO izolovat Kaliningradskou oblast od zbytku naší země. Vyzvali jsme země tohoto bloku, aby se zdržely dalších eskalujících prohlášení a činů s cílem zabránit rozsáhlé konfrontaci,“ uvádí se v dokumentu.

Kaliningradská oblast vklíněná mezi Polsko a Litvu je exklávou, tedy územím, které je od svého „mateřského státu“ oddělené jinými zeměmi.

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Ruští diplomaté se rovněž zmiňují o „bezprecedentním nárůstu“ vojenské aktivity aliance u západoruských hranic v podobě rozsáhlých cvičení a údajného nacvičování útočných operací.

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NATO se podle nich také v Pobaltí neustále pokouší vytvářet nové hrozby pro ruské námořnictvo, simuluje scénáře odtržení Kaliningradské oblasti a vypracovává plány na vojensko-politickou izolaci ruských severozápadních přístavů.

Ruští diplomaté poukázali i na podle nich prudkou eskalaci rétoriky o schopnostech aliance udeřit na vojenské objekty v Kaliningradské oblasti, které považují za záměrné zvyšování konfrontace.

Vymezili se také proti výrokům NATO o „ruském nebezpečí“ a šíření podle nich nepravdivých informací o záměrech Moskvy zaútočit nejpozději do roku 2029, možná i dříve, na jeden z pobaltských států.

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