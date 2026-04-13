13. 4. Aleš
Zahraničí

V prezidentských volbách v Peru vede po sečtení poloviny hlasů krajně pravicová politička

ČTK

V prezidentských volbách v Peru po sečtení poloviny hlasů vede krajně pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová před bývalým starostou Limy Rafaelem Lópezem Aliagou, uvádějí agentury.

Peru's general election, in Lima
Peruánská kandidátka na prezidentku Keiko Fujimoriová.Foto: REUTERS
Žádný z kandidátů zřejmě nezíská nadpoloviční většinu hlasů, což je podmínka pro zvolení v prvním kole, takže se bude konat druhé kolo, které je naplánováno na 7. června.

Podle oficiálních údajů má Fujimoriová nyní 17 procent hlasů a o dvě procenta méně má zatím López Aliaga. Na třetím místě je bývalý ministr obrany a kultury Jorge Nieto, který podle oficiálních údajů získal 13,04 procenta hlasů.

Podle stížností kandidátů volby doprovázely organizační problémy. Fujimoriová dokonce žádala prodloužení hlasování do dnešního rána místního času. Šéf volebního orgánu ONPE Piero Corvetto však uvedl, že problémy byly malého rozsahu. Podle něj se nepodařilo zahájit hlasování ve zhruba 200 okrscích z více než 92 tisíc na celém území Peru.

Kvůli problémům s dodávkami materiálů pro volby odvolací volební orgán JNE nařídil, aby se v některých okrscích hlasovalo i dnes. Týká se to volebních místností v metropoli Limě a ve Spojených státech, uvedla peruánská média. Podle aktuálních odhadů organizační problémy znemožnily odevzdat hlas asi 52 tisíc z 27 milionů oprávněných voličů.

Hlasování je v Peru povinné pro obyvatele ve věku 18 až 70 let; za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta, která může v přepočtu dosáhnout až 660 korun, napsala agentura AP.

