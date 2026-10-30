V Polsku vrcholí spor o ústavní soud. U budovy zasahuje policie, prezident se kvapně vrátil

V Polsku se v pátek vyostřil spor o ústavní soud, u jeho budovy zasahuje policie. Část soudců tvrdí, že dosavadnímu předsedovi a místopředsedovi pozastavili výkon funkce. Generální prokurátor, kterým je ministr spravedlnosti Waldemar Žurek, požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítají a hovoří o nelegálním převzetí soudu, informovala polská média.
Premiér Donald Tusk v komentáři k situaci na ústavním soudu zdůraznil, že je povinností jeho vlády obnovit právní stát v zemi.
Ústavní soud, až dosud ovládaný soudci spjatými s nynější opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS), se pokoušejí ovládnout soudci zvolení současnou vládní koalicí, napsal server Onet. Situace je podle portálu Wirtualna Polska chaotická.
„Po letech bezpráví za vlád PiS je to proces (obnovy právního státu) obtížný, občas bolestný, a vyžaduje rozhodné kroky. Ale není jiné cesty,“ sdělil Tusk na sítí X.
Prezident Karol Nawrocki, vnímaný jako spojenec konzervativní opozice, zrušil návštěvu Senegalu a vrací se do vlasti. „V takové chvíli prezident musí být v Polsku. Přerušuji let do Senegalu. Vracím se,“ napsal na síti X. Podle Onet před desátou hodinou večer přistál v Polsku.
Dlouhotrvající politický spor kolem ústavního soudu tuto instituci fakticky paralyzoval, napsala agentura Reuters. Připomněla, že Nawrocki, kterého označila za spojence bývalé polské nacionalistické vlády, odmítl uvést do úřadu tři ze šesti soudců zvolených poslanci v tomto volebním období.
Těmto soudcům, zvoleným nynější parlamentní většinou, dosavadní předseda ústavního soudu Bogdan Šwienczkowski a místopředseda Bartlomiej Sochański odmítali umožnit výkon funkce.
Když soudci zvolení poslanci vstoupili do sídla ústavního soudu, nebyl tam žádný ze soudců, zvolených nyní opoziční stranou PiS. Do budovy se pokoušel vstoupit Sochański, ale nebyl vpuštěn, napsal Onet.
Na místě jsou Morawiecki i Kaczyński
Policisté zadrželi tři osoby, které přeskočily přes plot a vtrhly na území ústavního soudu, sdělila varšavská policie. Dodala, že strážci zákona se snaží obnovit pořádek a veřejnou bezpečnost, ale házeli po nich nebezpečnými předměty.
Později dodala, že policie je u budovy na žádost soudkyně ústavního soudu o zajištění bezpečnosti. „Policie neprovádí žádné akce v sídle soudu, omezuje je výhradně na venkovní prostor, a také pečuje o pořádek a bezpečnost na veřejně přístupném místě,“ zdůraznila.
Do areálu soudu mezitím vstoupil dosavadní předseda Šwienczkowski poté, co nechal přeříznout zámek v brance v ohrazení areálu. „Porušujete ústavu a právo, vyzývám vás, abyste zanechali zločinné činnosti,“ apeloval na policisty v kordonu před budovou. Zdůraznil, že správcem budovy je „pouze a výlučně“ on sám, uvedla televize TVN 24.
Před soudem pokračují strkanice mezi davem a policií, která ohlásila, že rozpouští shromáždění, napsal list Gazeta Wyborcza, podle kterého se před budovou sešli předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, další opoziční poslanci i bývalý premiér Mateusz Morawiecki, který se nedávno rozešel s Kaczyńského stranou.
„Teď je chvíle, kdy musíme být spolu. Jednota je jednota,“ prohlásil Kaczyński k Morawieckému. „Karole přijeď, Karole přijeď!“ skanduje dav a domáhá se příjezdu prezidenta Nawrockého, jehož letadlo právě přistálo ve Varšavě. Nawrockého předchůdce Andrzej Duda jako komentář k situaci citoval ustanovení zákona o trestech za státní převrat.
Nezávislost ústavního soudu se nedaří obnovit
Vládní představitelé argumentují také verdiktem Soudního dvora EU, který na konci loňského roku dospěl k rozhodnutí, že polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie a nesplňuje požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří jeho členů a tehdejší předsedkyně.
Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise, podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda PiS. Nynější polská vláda verdikt unijního soudu uvítala, zatímco polský ústavní soud jej odmítl.
Teoreticky by rozhodnutí nejvyšší soudní instance v Evropské unii mělo v Polsku spustit reformy, které by obnovily nezávislost ústavního soudu, což je i podmínka členství v EU.
V praxi se ale dvěma po sobě jdoucím ministrům spravedlnosti jmenovaným novou liberální vládou, která je u moci od roku 2023, nepodařilo nezávislost ústavního soudu obnovit. Hlavním důvodem je, že současný i minulý prezident, oba spjatí s PiS, buď vetovali, nebo slíbili vetovat změny, které by zvrátily reformy podniknuté PiS, napsala tehdy agentura AP.
„Dnešní dění u ústavního soudu pohřbívá tuto instituci - a spolu s ní i právní stát - na dvě desetiletí. Záběry ozbrojených policistů v kombinaci s právními výklady, podle nichž může ministr spravedlnosti odvolat předsedu ústavního soudu pouhým nařízením, vyvolají silnou reakci namířenou proti právnímu státu, jejíž dopady budeme pociťovat ještě dlouhá léta,“ usoudil odborník na ústavní právo, profesor Marcin Matczak, jehož názor citoval list Rzeczpospolita.
Přípomeňte si: Ruský dron udeřil dva kilometry od Polska. Jen chvíli předtím místem projel vlak s evropskými prominenty
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
Strach o Satoranského. Po pádu na hlavu putoval z palubovky rovnou do nemocnice
Basketbalista Tomáš Satoranský nedohrál po nekontrolovaném pádu na hlavu dnešní zápas Hapoelu Tel Aviv v Evropské lize na hřišti Dubaje.
Senzační podívaná v Plzni. Škodovka v závěru otočila zápas s třineckým hegemonem
Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Precizní Lehečka utnul švýcarskou senzaci. V Basileji si zahraje o finále
Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Basileji do semifinále. Osmý nasazený hráč porazil domácího Švýcara Jeromea Kyma 6:4, 6:2, ten přitom platil za senzaci turnaje, protože v osmifinále vyřadil nasazenou jedničku Američana Bena Sheltona. O finále se čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi utká s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který zdolal Portugalce Nuna Borgese 6:2, 6:3.
Policie obvinila exposlankyni ANO Balaštíkovou. Měla ovlivňovat zlínskou hygienu
Kriminalisté obvinili bývalou poslankyni za hnutí ANO Margitu Balaštíkovou kvůli podezření z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. V pátek večer to sdělila Česká televize. Policisté stíhají v této kauze tři lidi, které podezřívají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Balaštíková vinu opakovaně odmítla. Stíhání tří osob potvrdila mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.