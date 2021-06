V Polsku sílí spekulace o návratu Donalda Tuska. Má přijít jako spasitel opozice

V Polsku sílí spekulace o návratu bývalého premiéra a následně šéfa Evropské rady, nyní předsedy Evropské lidové strany (EPP) Donalda Tuska do polské politiky. A to rovnou do čela opoziční Občanské platformy (PO).

Obliba této donedávna nejsilnější opoziční strany u voličů klesá. V průzkumech veřejného mínění ji předstihlo nové centristické uskupení Polsko 2050, které vytvořil vytvořil televizní moderátor Szymon Holownia poté, co v loňských prezidentských volbách skončil na třetí příčce. Za této situace je Tusk čím dál častěji vnímaný jako spasitel šancí liberální opozice vystřídat u kormidla moci konzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS), která vládne zemi již druhé volební období za sebou. Tusk je vnímaný i jako hlavní protivník šéfa PiS Jaroslawa Kaczyńského, který Tuskově vládě připisuje spoluodpovědnost za leteckou katastrofu u Smolenska v dubnu 2010. Spolu s dalšími polskými představiteli tehdy při pádu vládního speciálu zahynul Kaczyńského bratr, tehdejší prezident Lech Kaczyński. A právě Tusk dokázal - byť před lety - Kaczyńské ve volbách porazit. Související Orbánův Fidesz hledá v Bruselu nové spojence. Tusk varuje před proputinovským blokem Střídání v čele PO mělo podle dřívějších zpráv polských médií nastat už ve středu večer. Spekulovalo se, že dosavadní šéf strany Borys Budka odstoupí a vystřídá jej Tusk. Ale vedení PO se nesejde, protože na pořad Sejmu, dolní komory parlamentu, se má dostat návrh menšinové opozice na odvolání ministra vnitra Mariusze Kamińského, vicepremiéra Jacka Sasina a šéfa premiérovy kanceláře Michala Dworczyka. "Nechceme, aby zasedání vedení platformy kolidovalo s těmito důležitými body na programu," potvrdil serveru Onet.pl mluvčí strany Jan Grabiec. Za další - neoficiální - překážku schůzky stranických špiček je pokládán zápas polské fotbalové reprezentace se Švédskem na evropském šampionátu. "Důležitý je impulz. A prohlášení Donalda Tuska o návratu do domácí politiky by takovým impulzem mohlo být," míní bývalý předseda strany Grzegorz Schetyna, kterého lidé okolo nynějšího šéfa PO Budky podle serveru podezírají, že chce Tuskův návrat využít pro vlastní vnitrostranické hry. Schetyna to popírá. Související Polský soud zakázal potraty z důvodu poškození plodu. Podle něj odporují ústavě "Scénář Budkova odstoupení je jedním z těch, které jsou seriózně zvažovány. Ale nejspíše se to nestane nějak rychle," usoudil Onet a připomněl Tuskova slova z televizního rozhovoru, že se dozvídá o různých scénářích, ale ty své si píše sám. Slova by se někdejší předseda summitů EU mohl podle serveru chopit na počátku července, kdy se má sejít širší vedení PO. "Platforma je v tak špatné kondici, že výměna Budky za Tuska jí může jen pomoci. Pokud se odehraje rychle a bez sporů ve straně," usoudil list Gazeta Wyborcza. Současně zdůraznil, že Tusk by svůj scénář měl konečně napsat, ohlásit a uskutečnit, protože seriál "Tusk se vrací" se táhne už příliš dlouho a další díly už unudí i nejvěrnější diváky. A navíc PiS by potenciálně mohla porazit jen koalice PO, Polska 2050 a Polské lidové strany. Pokud ale opoziční strany půjdou do voleb samostatně, PiS nejspíše zůstane u moci i třetí volební období, varoval opoziční deník.