V Polsku poprvé protestovali roboti. Bili na poplach kvůli budoucnosti lidí

Asi třicet robotů protestovalo před polským ministerstvem pro digitalizaci. Požadovali přísnější regulaci umělé inteligence a robotizace. Organizátoři tvrdí, že je potřeba vést širší veřejnou debatu o tom, jak nové technologie ovlivní pracovní trh a zda začnou připravovat lidi o práci. S demonstranty se setkal i polský ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski.
Roboti v pondělí stáli v několika řadách, mávali polskými vlajkami a skandovali hesla jako „Chceme regulaci, chceme pravidla, chceme zákon“ nebo „Nečekejte, regulujte, chraňte pracovní místa“.
Byli mezi nimi dvounozí humanoidní roboti i čtyřnohé stroje připomínající psy. Jeden ze strojů dokonce přímo odpovídal na dotazy novinářů.
„Roboti, kteří jsou zde přítomni, mají ukázat, že tato technologie je již realitou,“ odpověděl novinářům Agibot A3, jeden z humanoidních robotů poháněných umělou inteligencí. Jeho odpověď tak poněkud příznačně dokazovala smysl samotného protestu, komentuje událost server Euronews.
Obavy z budoucnosti
„Chceme se především zabývat otázkou potenciálního nahrazování lidí jak humanoidními roboty, tak umělou inteligencí při kognitivní práci,“ řekl (lidský) organizátor Grzegorz Kuliś.
„Pokud nezareagujeme nyní, brzy můžeme mít problém,“ dodal. Zdůraznil přitom potřebu „pravidel a regulací, které by fungovaly jako štít chránící pracovníky“.
Ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski se s demonstranty setkal a řekl jim, že jeho resort na regulacích pracuje. „Nekontrolované modely (AI), implementované do humanoidních robotů, které se budou s postupující robotizací dále vyvíjet, představují velký problém,“ řekl.
Jeden z organizátorů však uvedl, že návrhy, o nichž nyní diskutuje parlament, podle něj neposkytují pracovníkům dostatečnou ochranu, napsal server Notes From Poland.
První „robozákony“
Organizátoři, skupina nazvaná Democratism, uvedli, že cílem akce bylo upozornit na potřebu veřejné debaty a přijetí legislativy ještě předtím, než automatizace začne mít výraznější dopad na zaměstnanost.
„Někteří lidé budou mít z nových příležitostí prospěch, zatímco jiní se budou muset rekvalifikovat nebo přizpůsobit úplně jiným pracovním pozicím,“ napsali organizátoři. Společnost podle nich musí diskutovat o tom, „kdo je zodpovědný za přípravu lidí na tyto změny, jak mají být pracovníci během přechodu chráněni a jak má fungovat rekvalifikace“.
Podle serveru Opolska360 ministr Gawkowski také řekl, že Polsko je první zemí EU, která zavedla dohled nad trhem s umělou inteligencí. Oznámil také plány na vytvoření Komise pro rozvoj a bezpečnost umělé inteligence a zavedení takzvaných regulačních sandboxů, které by firmám umožnily testovat řešení využívající AI před jejich širším nasazením.
V červenci podepsal polský konzervativně-nacionalistický prezident Karol Nawrocki zákon, který předložilo ministerstvo a jehož cílem je zavést do polského práva evropský zákon o umělé inteligenci (AI Act) a vytvoření národního rámce pro jejich dohled a vymáhání.
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