V Polsku může vzniknout americká vojenská základna. Trump oznámil pokrok

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého.
Polsko o větší zastoupení spojenců z řad NATO na východním křídle silněji usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. "Pokud k tomu dojde, bude velmi brzy oznámena poloha," uvedl Trump s tím, že půjde o historický krok ve spojenectví mezi USA a Polskem.
Agentura Reuters píše, že Nawrocki na Trumpovo oznámení zatím nereagoval, ale šéf jeho kanceláře Zbigniew Bogucki řekl, že jde o "skvělou zprávu pro Polsko". "Děje se to v době, kdy predátorská podstata Putinova Ruska ohrožuje svobodný svět," napsal Bogucki na X.
Oznámení je podle něj mimořádně významné i vzhledem k tomu, že Polsko si dnes připomíná 87. výročí sovětské invaze, která byla důsledkem tajného dodatku k paktu Molotov-Ribbentrop. Dodatek paktu o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem ze srpna 1939 vymezil sféry vlivu Moskvy a Berlína ve východní Evropě a otevřel cestu k rozpoutání druhé světové války.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. září uvedl, že Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků, přičemž náklady by se pohybovaly v rozmezí 15 až 17 miliard zlotých (zhruba 84 až 95 miliard korun).
Jedná se podle něj o nejlepší investici do bezpečnosti a o cíl, o který Varšava usiluje dlouhodobě. O možnosti založit v Polsku trvalou americkou základnu hovořil tehdejší polský prezident Andrzej Duda během své návštěvy Bílého domu v roce 2018, za Trumpova prvního funkčního období. Podle tohoto plánu, který nebyl realizován, se základna měla jmenovat Fort Trump.
Polsko nedávno navštívili náměstek amerického ministra zahraničí pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Thomas DiNanno a zástupce náměstka ministra obrany pro Evropu a politiku NATO Will Cappelletti.
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