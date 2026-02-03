V Polsku je to normální. Jak vypadá Macinkův „extrémní případ kohabitace“?

V Polsku vedou pravicový prezident a liberální vláda zákopovou válku, vysvětluje z Varšavy konzultant Jan Lupoměský. Polsko kvůli tomu nemá obsazeno pět desítek velvyslanectví, včetně toho nejdůležitějšího, v USA. Prezident nedostává informace od tajných služeb a na oplátku nejmenuje nové generály.
„Kauza SMS by v Polsku vůbec neproběhla, prezident a premiér spolu totiž nekomunikují,“ vysvětluje Lupoměský. Krize mezi vládou a prezidentem trvá ve Varšavě už přes dva roky, od voleb v roce 2023, kdy zvítězila tehdejší liberální opozice a v prosinci 2023 vznikla vláda Donalda Tuska.
„Tusk trošku čekal, až skončí mandát Andrzeje Dudy v polovině roku 2025. Byl si téměř jistý, že pak zvítězí jejich kandidát, primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. Polští občané ale v prezidentských volbách rozhodli jinak a zvolili prezidentem konzervativce Karola Nawrockého. Krize se tak prodloužila. Nový prezident cítil, že má přímý mandát od voličů, a nepřistoupil na hru vlády,“ popisuje tehdejší situaci v Polsku Jan Lupoměský.
USA patří prezidentovi, Evropa je pro premiéra
Prezident má v Polsku větší pravomoci než v Česku. „Může blokovat vládní většinu ve sněmovně, protože pro přehlasování jeho prezidentského veta jsou potřeba tři pětiny hlasů,“ vysvětluje Lupoměský.
„Vláda sice může hlavě polského státu snížit rozpočet kanceláře, ale prezident zase může poslat zákon o rozpočtu k ústavnímu soudu k přezkoumání jeho ústavnosti. Což je takový prezidentský fígl, jak nepodepsat nějaký zákon a prodloužit dobu, než bude přijat,“ popisuje.
Jedna z mála oblastí, kde v Polsku víceméně systém funguje, jsou zahraniční cesty. „V Polsku je takový zvyk, že za vztahy se Spojenými státy odpovídá prezident a za vztahy s Evropskou unií a s evropskými státy premiér. A i přes tu zákopovou válku se celou dobu snaží tento systém obě strany držet.“
