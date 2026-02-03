Přeskočit na obsah
3. 2. Blažej
Zahraničí

V Polsku je to normální. Jak vypadá Macinkův „extrémní případ kohabitace“?

Spotlight News - Jan Lupoměský.

Matyáš Zrno

V Polsku vedou pravicový prezident a liberální vláda zákopovou válku, vysvětluje z Varšavy konzultant Jan Lupoměský. Polsko kvůli tomu nemá obsazeno pět desítek velvyslanectví, včetně toho nejdůležitějšího, v USA. Prezident nedostává informace od tajných služeb a na oplátku nejmenuje nové generály.

„Kauza SMS by v Polsku vůbec neproběhla, prezident a premiér spolu totiž nekomunikují,“ vysvětluje Lupoměský.  Krize mezi vládou a prezidentem trvá ve Varšavě už přes dva roky, od voleb v roce 2023, kdy zvítězila tehdejší liberální opozice a v prosinci 2023 vznikla vláda Donalda Tuska.  

„Tusk trošku čekal, až skončí mandát Andrzeje Dudy v polovině roku 2025. Byl si téměř jistý, že pak zvítězí jejich kandidát, primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. Polští občané ale v prezidentských volbách rozhodli jinak a zvolili prezidentem konzervativce Karola Nawrockého. Krize se tak prodloužila. Nový prezident cítil, že má přímý mandát od voličů, a nepřistoupil na hru vlády,“ popisuje tehdejší situaci v Polsku Jan Lupoměský.

USA patří prezidentovi, Evropa je pro premiéra

Prezident má v Polsku větší pravomoci než v Česku. „Může blokovat vládní většinu ve sněmovně, protože pro přehlasování jeho prezidentského veta jsou potřeba tři pětiny hlasů,“ vysvětluje Lupoměský.

Ostrý spor mezi českým prezidentem Petrem Pavlem (vlevo) a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) připomíná situaci, v níž se nachází jeho polský protějšek Karol Nawrocký (vpravo). „Kauza SMS by v Polsku vůbec neproběhla, prezident a premiér spolu totiž nekomunikují,“ přibližuje konzultant Jan Lupoměský.
Ostrý spor mezi českým prezidentem Petrem Pavlem (vlevo) a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) připomíná situaci, v níž se nachází jeho polský protějšek Karol Nawrocký (vpravo). „Kauza SMS by v Polsku vůbec neproběhla, prezident a premiér spolu totiž nekomunikují," přibližuje konzultant Jan Lupoměský.

„Vláda sice může hlavě polského státu snížit rozpočet kanceláře, ale prezident zase může poslat zákon o rozpočtu k ústavnímu soudu k přezkoumání jeho ústavnosti. Což je takový prezidentský fígl, jak nepodepsat nějaký zákon a prodloužit dobu, než bude přijat,“ popisuje.

Jedna z mála oblastí, kde v Polsku víceméně systém funguje, jsou zahraniční cesty. „V Polsku je takový zvyk, že za vztahy se Spojenými státy odpovídá prezident a za vztahy s Evropskou unií a s evropskými státy premiér. A i přes tu zákopovou válku se celou dobu snaží tento systém obě strany držet.“

Celý rozhovor s Janem Lupoměským nabízí pořad Spotlight News ve všech podcastových aplikacích už nyní.

