Přeskočit na obsah
Benative
7. 4. Heřman
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

V Polsku byl kvůli požáru v české zbrojovce zadržen další člověk

ČTK

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka. Informuje o tom server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z České republiky.

Požár haly Elbit v Pardubicích.Foto: HZS Pardubického kraje
"Snažíme se zjistit, zda se přímo nepodílel na teroristickém útoku (v Pardubicích)," řekl TVP zdroj z tajných služeb. Tento člověk měl údajně na založení požáru výrazně významnější účast než dva už dříve zadržení polští občané.

Polská kontrarozvědka minulý týden potvrdila, že v souvislosti s tímto případem zadržela muže a ženu. Jsou podezřelí z napomáhání při založení požáru a soud oba na tři měsíce poslal do vazby. Zadržení - Filip B. a Aleksandra Ž. - se k činu nepřiznali.

Ze stejného činu je obviněná i nově zadržená osoba a také ji soud poslal do vazby.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

V Česku je kvůli tomuto teroristickému útoku ve vazbě pět lidí.

Nejnovější
ŽIVĚ „Otevřete ten průliv!“ Trump sprostě vyhrožuje Íránu

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal: „Bůh žehnej skvělému íránskému lidu.“

ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj

Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.

