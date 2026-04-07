V Polsku byl kvůli požáru v české zbrojovce zadržen další člověk

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka. Informuje o tom server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z České republiky.
"Snažíme se zjistit, zda se přímo nepodílel na teroristickém útoku (v Pardubicích)," řekl TVP zdroj z tajných služeb. Tento člověk měl údajně na založení požáru výrazně významnější účast než dva už dříve zadržení polští občané.
Polská kontrarozvědka minulý týden potvrdila, že v souvislosti s tímto případem zadržela muže a ženu. Jsou podezřelí z napomáhání při založení požáru a soud oba na tři měsíce poslal do vazby. Zadržení - Filip B. a Aleksandra Ž. - se k činu nepřiznali.
Ze stejného činu je obviněná i nově zadržená osoba a také ji soud poslal do vazby.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V Česku je kvůli tomuto teroristickému útoku ve vazbě pět lidí.
