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Zahraničí

V polské továrně na drony v noci hořelo. Policie nevylučuje možnou sabotáž

ČTK
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Krátce po pondělní půlnoci začalo hořet ve skladu a ve výrobní hale polské továrny, která se specializuje na výrobu dronů. Příčina požáru, který byl rychle uhašen a nikdo při něm nebyl zraněn, je předmětem vyšetřování. Policie dosud nevyloučila žádnou možnost, včetně sabotáže. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na vyjádření policie a majitele závodu.

S policií přímo na místě spolupracuje také polská kontrarozvědka ABW. Vyšetřuje přitom i možnost, zda v tomto případě nešlo o sabotáž. Snímek je ilustrační.
S policií přímo na místě spolupracuje také polská kontrarozvědka ABW. Vyšetřuje přitom i možnost, zda v tomto případě nešlo o sabotáž. Snímek je ilustrační.Foto: ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
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Podnik ve městě Skarzysko-Kamienna patří skupině WB Group, jedné z největších polských soukromých zbrojovek, která se specializuje na vývoj a výrobu pokročilých technologií pro obranný sektor, včetně moderních bezpilotních a útočných systémů. V závodě, který leží asi 150 kilometrů jižně od Varšavy, firma vyrábí klíčové součásti pro drony.

Policie okamžitě zajistila místo činu, aby prošetřila okolnosti a příčinu vzniku požáru, uvedla policejní mluvčí Anna Slawinska. Vyšetřovatelé v této fázi nevylučují žádnou možnost, dodala s tím, že „při incidentech tohoto druhu vždy berou v úvahu všechny hypotézy“.

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Společnost WB Group v prohlášení zaslaném agentuře PAP potvrdila, že všechny bezpečnostní systémy fungovaly správně a „menší požár“ byl rychle uhašen, což umožní brzy obnovit provoz. Podle WB Group došlo pouze k určitým škodám na infrastruktuře závodu.

Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński v pondělí soukromé polské stanici TVN24 řekl, že s policií přímo na místě spolupracuje také polská kontrarozvědka ABW.

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Vyšetřuje přitom i možnost, zda v tomto případě nešlo o sabotáž. Vyšetřovatelé podle něj pečlivě prověřují veškeré shromážděné podklady a berou celou věc mimořádně vážně. Varoval také „před snahou o šíření dezinformací“.

Polsko je významným politickým a vojenským spojencem Ukrajiny, která se pátým rokem se západní pomocí brání ozbrojené ruské agresi. Členská země NATO se přitom sama cítí ohrožena Moskvou a masivně investuje do obrany, připomněla agentura DPA. Varšava také obviňuje ruské a běloruské tajné služby, že do země posílají agenty, aby prováděli sabotážní akce.

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Polské úřady letos na jaře zadržely tři polské občany v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding, který vypukl 20. března v pardubickém průmyslovém areálu. Zničil halu, vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu a způsobil škody za stovky milionů korun.

K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tím, že založením požáru protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael. Bezpečnostní složky však podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou.

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Připomeňte si: „Během ruského masivního raketového útoku na západní Ukrajinu byl narušen polský vzdušný prostor,“ oznámil Tusk.

"Během ruského masivního raketového útoku na západní Ukrajinu byl narušen polský vzdušný prostor," oznámil premiér Tusk. | Video: X/Nexta
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