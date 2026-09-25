V Pobaltí porušují práva Rusů, tvrdí Putin. Na střet s Evropou se ale prý nechystá

Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva rusky hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.
Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 2022 čelí ruské invazi.
Rusko v květnu oznámilo, že hodlá žalovat Lotyšsko a jeho sousedy Litvu a Estonsko u Mezinárodního soudního dvora v Haagu za údajné porušování práv rusky mluvících obyvatel. Všechny tři pobaltské země porušování práv menšin popřely a obvinily Moskvu, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí.
V Lotyšsku, které je stejně jako zbývající dva pobaltské státy členem Severoatlantické aliance i Evropské unie, žije početná rusky mluvící menšina. Lotyšsko hraničící s Ruskem i s Běloruskem coby spojenec Ukrajiny čelí od začátku rusko-ukrajinské války tomu, co označuje za hybridní útoky ze strany Moskvy.
Varování před možným testem soudržnosti Severoatlantické aliance vyjádřili tento měsíc v rozhovorech s listem The Guardian představitelé některých evropských zpravodajských služeb včetně šéfa české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Před možným hybridním útokem varoval v Sejmu polský premiér Donald Tusk.
Německá Národní bezpečnostní rada, složená z představitelů silových ministerstev, armády a tajných služeb, tento měsíc uvedla, že Německo zůstává cílem ruských hybridních útoků.
Německo zaznamenalo v srpnu incident na letišti Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Berlín odpovědnost připsal Moskvě, která to odmítla.
Mohlo by vás zajímat: Vladimir Putin hovoří o západních územích Ukrajiny a odkazu Stalina
Ponížení ve slezském derby. Vítkovice schytaly výprask a jsou stále bez bodu
Třinečtí hokejisté deklasovali ve čtvrtém kole extraligy doma Vítkovice 8:2 a vedou tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3).
Na švýcarské hoře zemřel 18letý český turista, zřítil se z prudkého svahu
U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
ŽIVĚ Ukrajina si bude vyrábět střely do systému Patriot. Trump to prý Zelenskému povolil
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů.
Byli jsme bohorovní, štvalo Bílka. Jednadvacítka si nečekaně zkomplikovala boj o ME
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Ázerbájdžánem 1:1. "Lvíčata" poslal do vedení Filip Lissah, ještě v prvním poločase odpověděl Ešgin Ahmadov.
Neuvěřitelná blamáž. Austrálie poslala tajné vojenské technologie do Číny místo do USA
Austrálie a Spojené státy potvrdily neobvyklý incident, který může mít vážné důsledky. Zásilka součástek americké stíhačky páté generace F-35 měla letos zamířit z Austrálie k opravě do USA, během přepravy však byla nečekaně odkloněna do Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Číny. Součástky tak údajně získal Peking. Panují i obavy, že jejich rozbor by mohl pomoci oslabit efektivitu stroje.