V Petrohradě vybuchl vůz, při incidentu zemřel ruský plukovník

Při výbuchu automobilu v Petrohradě ve čtvrtek ráno zemřel plukovník ruské armády. Příčina exploze je zatím nejasná, uvedla podle agentury AFP a webu Fontanka tamní vyšetřovací komise, která věc vyšetřuje jako vraždu. Od začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se několik ruských vojáků stalo ve vlasti terčem atentátů.
Incident se ve městě na severozápadě Ruska stal v 7:00 místního času (5:00 SEČ), když plukovník odjížděl ze dvora. Zemřel na místě, ve vozidle seděl sám. Tlaková vlna poškodila okna autobusu, který v tu chvíli projížděl kolem. Oblast je v současné době uzavřena a silnice je částečně zablokována. Vyšetřovatelé prozkoumávají místo činu a snaží se zjistit okolnosti výbuchu.
Od začátku války se ukrajinské tajné služby přihlásily k několika vraždám či pokusům o vraždu ruských vojenských důstojníků a veřejných osobností podporujících konflikt, případně byly z těchto činů obviněny. V posledních letech bylo také při bombových útocích zabito nebo zraněno několik ruských generálů a úředníků, které Moskva dosadila na okupovaná ukrajinská území.Ukrajina, která se brání ozbrojené agresi sousední země, se k čtvrtečnímu petrohradskému incidentu nevyjádřila.
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