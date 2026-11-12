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V Petrohradě vybuchl vůz, při incidentu zemřel ruský plukovník

ČTK
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Při výbuchu automobilu v Petrohradě ve čtvrtek ráno zemřel plukovník ruské armády. Příčina exploze je zatím nejasná, uvedla podle agentury AFP a webu Fontanka tamní vyšetřovací komise, která věc vyšetřuje jako vraždu. Od začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se několik ruských vojáků stalo ve vlasti terčem atentátů.

Russian serviceman killed in explosion in St. Petersburg
Voják kráčí na místě výbuchu automobilu, při němž zahynul příslušník ruských ozbrojených sil; Petrohrad, Rusko, 12. listopadu 2026. Foto: REUTERS – Stringer
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Incident se ve městě na severozápadě Ruska stal v 7:00 místního času (5:00 SEČ), když plukovník odjížděl ze dvora. Zemřel na místě, ve vozidle seděl sám. Tlaková vlna poškodila okna autobusu, který v tu chvíli projížděl kolem. Oblast je v současné době uzavřena a silnice je částečně zablokována. Vyšetřovatelé prozkoumávají místo činu a snaží se zjistit okolnosti výbuchu.

Od začátku války se ukrajinské tajné služby přihlásily k několika vraždám či pokusům o vraždu ruských vojenských důstojníků a veřejných osobností podporujících konflikt, případně byly z těchto činů obviněny. V posledních letech bylo také při bombových útocích zabito nebo zraněno několik ruských generálů a úředníků, které Moskva dosadila na okupovaná ukrajinská území.Ukrajina, která se brání ozbrojené agresi sousední země, se k čtvrtečnímu petrohradskému incidentu nevyjádřila.

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