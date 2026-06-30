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Zahraničí

V Peru sečetli všechny hlasy z voleb, vítězkou je Fujimoriová

ČTK

Peruánský volební úřad v pondělí zveřejnil konečné výsledky prezidentských voleb, v nichž zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Nad svým levicovým soupeřem Robertem Sánchezem vyhrála o přibližně 50 tisíc z více než 19 milionů sečtených hlasů. Fujimoriová uvedla, že vyčká na oficiální vyhlášení vítěze, zatímco Sánchez výsledek odmítá uznat a žádá zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí.

Keiko Fujimoriová
Nástup Fujimoriové do prezidentského úřadu by podle agentury AFP znamenal po čtvrt století návrat „fujimorismu“, jak bývá označován pravicově populistický a autoritářský styl jeho vlády. (Keiko Fujimoriová)Foto: Reuters
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Jednapadesátiletá Fujimoriová, dcera někdejšího autokratického prezidenta Alberta Fujimoriho, která na nejvyšší úřad v zemi kandidovala už počtvrté, 50,14 procenta hlasů a nad Sánchezem zvítězila o 49 641 hlasů.

„Vyčkáme na oficiální vyhlášení JNE s velkou pokorou, opatrností a zodpovědností. Jsme stále blíže tomu, abychom vykročili na cestu k řádu a naději pro všechny Peruánce,“ napsala Fujimoriová na síti X.

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Volební úřad JNE plánuje oficiálně vyhlásit vítěze až v polovině července. Sčítání se ve druhém kole voleb protáhlo na tři týdny kvůli přezkoumávání sporných hlasovacích lístků, opožděnému doručování lístků ze zahraničí i těsnému rozdílu mezi kandidáty.

Sánchez před týdnem bez předložení důkazů prohlásil, že „dochází k podvodům“, a oznámil, že odmítne volební výsledek uznat. To by mohlo vést k vleklé vnitropolitické krizi. Požádal také o zrušení tisíců hlasů odevzdaných v zahraničí, převážně pro Fujimoriovou. Volební komise však tuto žádost zamítla.

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Nástup Fujimoriové do prezidentského úřadu by podle agentury AFP znamenal po čtvrt století návrat „fujimorismu“, jak bývá označován pravicově populistický a autoritářský styl jeho vlády. Fujimori byl prezidentem v letech 1990 až 2000. Kromě zlepšení hospodářské situace a ekonomických reforem dokázal také potlačit maoistickou gerilu Světlá stezka, to však často při porušování lidských práv. Jeho autoritářství a korupce nakonec vedly k jeho pádu.

Agentura Reuters píše o současném posunu Latinské Ameriky směrem doprava také poté, co v nedávných volbách v Kolumbii těsně zvítězil krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. Region podle analytiků zažívá vlnu volebních úspěchů kandidátů, kteří se profilují jako outsideři a slibují tvrdý postup proti kriminalitě i změny ekonomického kurzu.

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Nový prezident v Peru by se měl ujmout úřadu 28. července a převzít vedení země, která za posledních osm let vystřídala osm hlav státu. Peruánci se vedle politické deziluze potýkají s výraznými ekonomickými nerovnostmi mezi hlavním městem a venkovem, poznamenává Reuters.

Z osmi posledních prezidentů žádný nedokončil celé funkční období. Tři byli odvoláni z funkce a jeden odstoupil po šesti dnech. Čtyři bývalí prezidenti jsou nyní ve vězení. Alberto Fujimori si odpykal 14 let za porušování lidských práv, zemřel v září 2024. Fujimoriová se od odkazu svého otce dříve distancovala, v těchto volbách však k němu už měla blíž - prezentuje se jako silná vůdkyně, která nejlépe dokáže nastolit pořádek a stabilitu v zemi.

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