V Pásmu Gazy zemřel v zajetí 73letý izraelsko-americký rukojmí

Izraelec Gadi Haggai, třiasedmdesátiletý obyvatel kibucu Nir Oz, jenž měl také americké občanství a kterého teroristé z Hamásu 7. října unesli do Pásma Gazy, je po smrti. S odvoláním na oznámení kibucu o tom v pátek informoval zpravodajský web The Times of Israel. Události na Blízkém východě dál sledujeme v online přenosu.

0:53 Izraelské tankistky zneškodnily 7. října mnoho teroristů Hamásu. | Video: Asociated Press, Aktuálně.cz/N12

18:23 Rada bezpečnosti OSN dnes po několika odkladech schválila rezoluci ke konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, která vyzývá k větší humanitární pomoci Pásmu Gazy. Neobsahuje ale výzvu k příměří či dočasnému zastavení bojů, informovala agentura AP. Spojené státy a Rusko se zdržely hlasování. Text rezoluce je výrazně mírnější než původně navrhovaný, který vyzýval k zastavení bojů. Dnes schválený návrh podle televize Al-Džazíra apeluje na válčící strany, aby "vytvořily podmínky pro udržitelné zastavení vzájemných střetů". 16:41 Zástupci kibucu bez uvedení zdroje této informace uvedli, že Haggaiovo tělo zůstává v rukou "teroristů z Gazy". Jeho žena Judith, která má podle CNN rovněž dvojí občanství, je stále v zajetí a předpokládá se, že byla během útoků zraněna. Ve chvíli, kdy teroristé jejich obec přepadli, byli oba manželé na procházce po okolí. Podle organizace na pomoc rodinám rukojmích a pohřešovaných (Hostages and Missing Families Forum) stihla Judith před únosem telefonicky oznámit přátelům, že byli oba postřeleni a že Gadi je vážně zraněn. 16:40 Izraelec Gadi Haggai, 73letý obyvatel kibucu Nir Oz, který měl také americké občanství a během útoku palestinských radikálů 7. října byl unesen do Pásma Gazy, je po smrti. S odvoláním na oznámení kibucu o tom dnes informoval zpravodajský web The Times of Israel.

