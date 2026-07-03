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Zahraničí

V Pákistánu se zřítil autobus do hluboké strže, zahynulo nejméně 40 lidí

ČTK

Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se v pátek v Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. S odkazem na místní úřady o tom informují tiskové agentury.

Šéf pákistánské armády Ásim Munír na billboardu v Karáčí.
Pákistánská doprava, ilustrační fotoFoto: REUTERS – Akhtar Soomro
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Autobus byl přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí, uvedla agentura AP. Vůz mířil z provinčního hlavního města Kvéty do pákistánské metropole Islámábádu, když se zřítil do rokle v Dhana Saru v odlehlé oblasti nedaleko hranice mezi provinciemi Balúčistán a Chajbar Pachtunchvá.

Podle mluvčího balúčistánské vlády Šahída Rinda byli v autobuse nejen jeho původní cestující, ale také pasažéři z jiného autobusu, který se cestou porouchal. Proto bylo vozidlo značně přetížené.

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Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.

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