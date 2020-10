V otroctví žije více lidí než kdykoli v historii. Vykořisťování čelí hlavně ženy

Kongo - Služba v bohatší domácnosti patří k přehlíženým druhům dětské práce, často je vnímána jako bezpečná. Opak je však pravdou: podmínky, které na děti někdy ve službě čekají, lze směle nazvat otroctvím. Domácí pomoc je přitom nejčastějším zaměstnáním pracujících dívek do 16 let. Motivací pro vstup do služby bývá zpravidla veliká chudoba ve vlastní rodině, ztráta rodičů, naděje na pravidelné zaopatření, snaha uniknout před domácím násilím nebo touha chodit ve městě do školy. Děti proto migrují do měst, k bohatším příbuzným nebo k cizím lidem. Jak však mnohé děti vypovídají, čeká je spíš celodenní dřina, na školu mohou zapomenout. Jsou izolovány od rodiny i přátel, odkázány na své zaměstnavatele, od nichž v některých případech čelí i obtěžování. Plat bývá nepravidelný nebo žádný – odměnou je strava a ubytování. Podle organizace Anti-Slavery pracují dívky v africkém Togu průměrně 15 hodin denně, za což si vydělají 3-12 Kč. Dívky přicházející z peruánských And do hlavního města Limy dostanou za 12 hodin práce 8 Kč; služebnice ve filipínské Manile 6-20 Kč. | Foto: Aktuálně.cz, Lenka Klicperová / Člověk v tísni