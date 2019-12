V osobních vztazích vládne temnota, varoval papež. Vyzval k míru na Blízkém východě

Papež František a arcibiskup z Canterbury Justin Welby v mimořádném vánočním poselství vyzvali vůdce znepřátelených stran v Jižním Súdánu, aby dodrželi slib a začátkem roku 2020 vytvořili vládu národní jednoty. Obyvatelé nejmladší země světa se hlásí převážně ke křesťanské víře a stabilní mír by umožnil návštěvu papeže v Jižním Súdánu, kterou by František rád uskutečnil v nadcházejícím roce. Uvedla to dnes agentura Reuters.