Mlčení kolem ničivého výbuchu v Rusku. V obřím komplexu zahynuli i Číňané

Požár v plynochemickém závodě v Amurské oblasti na ruském Dálném východě zabil nejméně sedm lidí, včetně šesti Číňanů. Dalších devět Číňanů se pohřešuje. Přes 150 lidí zdravotníci ošetřili, 36 bylo převezeno do nemocnic. Informují o tom agentury TASS a Reuters. Požár vypukl v úterý odpoledne a už se ho podařilo uhasit. Jeho příčinu agentury neuvedly.
TASS píše o explozi a požáru na staveništi plynochemického komplexu. O tom, že by za požárem mohla stát Ukrajina, proti níž Rusko už pátým rokem vede válku, se agentury nezmiňují. Hlavní město oblasti Blagoveščensk leží zhruba 5600 kilometrů vzdušnou čarou východně od Moskvy.
Ruská prokuratura zahájila trestní řízení kvůli možnému porušení předpisů týkajících se průmyslové bezpečnosti v nebezpečných výrobních provozech. Přesný rozsah škod se zjišťuje.
„Během pátracích a záchranných prací byla nalezena těla čtyř občanů ČLR, zaměstnanců dodavatelské organizace. Byla tak potvrzena smrt sedmi lidí: jednoho občana Ruské federace a šesti občanů ČLR,“ uvedla ve zprávě společnost, která za průmyslový komplex zodpovídá.
„Lékařskou pomoc vyhledalo celkem 152 lidí. Na základě výsledků vyšetření bylo 36 zraněných hospitalizováno se zraněními různé závažnosti. Zbývajícím 116 lidem byla poskytnuta lékařská pomoc, hospitalizace u nich nebyla nutná,“ sdělila společnost dále.
TASS píše, že nemocnice a další zdravotnická zařízení v Amurské oblasti zmobilizovaly všechny své síly. Navíc přiletěl speciální letoun Iljušin IL-76 ruského ministerstva pro mimořádné situace, který bude pomáhat s přepravou zraněných do zdravotnických zařízení mimo region. Příbuzným zraněných je poskytována psychologická pomoc.
Gubernátor oblasti Vasilij Orlov místní obyvatele ubezpečil, že nehrozí ekologické nebezpečí. Někteří z nich si stěžovali na zvláštní zápach ve vzduchu.
Chystaný plynochemický komplex, který je společným projektem ruské a čínské firmy, je podle TASS těsně před dokončením a má se stát největším podnikem na světě na výrobu plastů polyetylenu a polypropylenu s celkovou kapacitou 2,7 milionu tun hotových výrobků ročně. Polyethylen se má začít vyrábět ještě letos, polypropylen příští rok.