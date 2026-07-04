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Domácí

V oblíbeném letovisku Čechů řádí ryba s „lidskými“ zuby. Je smrtelně jedovatá

Domácí

Do Řecka se každý rok vydají na dovolenou až statisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu.

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Čtverzubec stříbropásý u Kypru. Jeho zuby ale nejsou jediný problém a důvod k obavám: tím je především jed, který mořský živočich produkuje. Obsahuje ho jeho kůže i orgány. Foto: Shutterstock – Sakis Lazarides
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„Došlo to do bodu, kdy jeden den vyrazíme na ryby a další tři dny strávíme opravováním sítí,“ popisuje Giorgos Kyriakakis z krétského rybářského sdružení pro britský list The Independent. Důvodem, proč rybáři musí neustále sítě opravovat, je ve Středomoří poměrně neobvyklý úlovek. Jde o smrtelně jedovatou rybu čtverzubce stříbropásého.

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Toxická ryba se objevuje u pobřeží Řecka, kam se dostala přes Suezský průplav z tropických vod Indického oceánu. Mořského živočicha tam lákají vody, které se vlivem klimatických změn oteplují. Důvodem, proč ničí místním rybářům sítě, je jeho silný skus a zuby, které vzdáleně připomínají lidské. „Sežerou náš úlovek a poškozují naše sítě – to je velmi nákladné,“ říká zmíněný rybář. Čtverzubec je také schopen člověku ukousnout například i prst. 

Varování před rybou vydal i Červený kříž. A to nejen před toxinem, ale i tím, že dokáže velmi bolestivě kousnout. „Vyhledejte lékařskou pomoc, rána po kousnutí bude vyžadovat specializovanou péči, tetanovou injekci a případně i stehy, pokud je hluboká,“ zní jedno z doporučení.

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Jak informují řecká média, v nedávné době tak ryba například zranila plavkyni na pláži ve Varkize nedaleko Atén. Žena skončila v nemocnici a potřebovala stehy.

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„Veřejné obavy v Řecku zvýšila videa zveřejněná rybářskými posádkami, která ukazují rybu, místně známou jako lagokefalos, jak se zakusuje do plechovek nebo kusů dřeva,“ popisuje situaci deník Independent.

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Zuby čtverzubce ale nejsou jediný problém a důvod k obavám místních úřadů. Tím je především jed, který mořský živočich produkuje. Obsahuje ho jeho kůže i orgány. K otravě tedy dochází například při konzumaci nic netušícími turisty.

Účinná látka je tetrodotoxin, který je například stokrát silnější než známý jed kyanid draselný. Působí na nervovou soustavu a srdce. Otrava začíná necitlivostí tváře a bolestí hlavy a může skončit zástavou srdce a ochrnutím dýchacích cest. Umírá více než polovina lidí, kteří se toxinem otráví.

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Rybáři v Řecku, a to i v rekreačních destinacích oblíbených Čechy, dostávají za ulovení ryby odměny. Řecká vláda od pátku vypsala odměnu 5,33 eura, tedy více než 120 korun, za kilogram toxických ryb. „Je to poprvé, co bylo v Řecku přijato takové opatření,“ uvedl místní ministr zemědělství Margaritis Schinas. Vláda vykoupené ryby následně plánuje bezpečně zlikvidovat.

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Řecko přitom není jediné, kdo má z této ryby obavy. Jedovatý mořský živočich se začal vyskytovat například u pobřeží Kypru. I zde rybáři dostávají odměny za jeho odlov.

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