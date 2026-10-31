V Norsku nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po nehodě lodi

Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni. Informaci norských úřadů potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
„Mohu potvrdit, že norské úřady nalezly a identifikovaly tělo jednoho ze tří českých občanů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi. Naše konzulka v Oslu je v kontaktu s místní policií a ve věci probíhají standardní konzulární úkony,“ sdělil Čörgő.
Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli již během počátečního pátrání a policie předpokládala, že zahynuli také zbývající tři Češi. Pátrací operaci úřady ukončily začátkem října.
Stále není jasné, co se stalo poté, co malý člun se čtyřmi muži vyplul na moře z ostrova Averöya. Když se loď ve smluvený čas 18. září nevrátila, začalo rozsáhlé pátrání.
Záchranáři tehdy postupně prohledali vody v okolí ostrova Averöya a poté i pobřeží ostrova Smöla, zhruba 30 kilometrů od místa, kde se převrácená loď našla, a nakonec se soustředili na oblast souostroví Grip.
Oblast pátrání, kterou policie označila za náročnou, určili záchranáři podle mořských proudů. Loď byla podle médií nalezena nepoškozená na volném moři. Další dvě těla se objevit nepodařilo.
Norský námořní úřad zaznamenal v letech 2017 až 2025 úmrtí 15 zahraničních turistů, kteří si v zemi k rybaření pronajali loď. V letošním roce zahynulo podle TV2 sedm zahraničních rybářských turistů.
Stanice poznamenala, že tři předcházející oběti jsou z květnové námořní nehody v regionu Nordmöre. České ministerstvo zahraničí tehdy sdělilo, že dva z těchto tří mrtvých byli Češi.
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