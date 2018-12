před 1 hodinou

Nouzové mezipřistání letounu společnosti Eurowings v Norimberku si v pátek večer vyžádalo lékařské ošetření pasažéra na lince z Düsseldorfu do Prahy. Agentuře DPA to řekla mluvčí leteckého dopravce. Jednomu z cestujících se během letu udělalo nevolno a kolem 19:30 SEČ padlo rozhodnutí pro nouzové přistání. Pasažér byl ošetřen. Další podrobnosti k jeho zdravotnímu stavu však společnost nesdělila. Podle Eurowings letoun se 165 pasažéry na palubě brzy pokračoval v letu do Prahy.