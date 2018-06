V Nizozemsku schválili zákaz zahalování tváře na veřejných místech

V Nizozemsku podle odhadů žije asi 400 žen, které na veřejnosti nosí burky nebo nikáby.

Haag - Nizozemský parlament po letech debat schválil zákaz zahalování tváře na některých veřejných místech. Omezení se bude týkat škol, nemocnic či hromadné dopravy. Nizozemsko se tak přidalo k evropským zemím, které v uplynulých letech přijaly podobný zákon namířený především proti muslimským ženským oděvům, jako jsou burky a nikáby, informovala agentura DPA.

Zákon o zákazu zahalování tváře na vybraných místech v úterý schválila První komora nizozemského parlamentu, která zastupuje zájmy regionů. Politicky významnější Druhá komora podpořila normu již v roce 2016. První podobný návrh zákona ovšem parlamentu předložil již před 13 lety politik pravicově populistické Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders.

Na základě schváleného zákona se zakazuje nošení burek, nikábů, ale například i motorkářských helem či lyžařských masek v hromadné dopravě, školách, nemocnicích a na úřadech. Zákaz by měl pravděpodobně začít platit na počátku příštího roku.

V Nizozemsku podle odhadů žije asi 400 žen, které na veřejnosti nosí burky nebo nikáby.

Podle senátorky Wildersovy PVV Marjolein Faberové-Van de Klashorstové je výsledek úterního hlasování "historickým dnem, neboť jde o první krok k deislamizaci Nizozemska".

Senátor za stranu Zelených Ruard Ganzevoort namítl, že jediné, co zákon přinese, bude to, že ženy s burkami budou ještě častěji zůstávat doma. "Nebudou mít příležitost jít do školy. Nebudou mít příležitost jít se naučit plavat," řekl Ganzevoort.

Podobné zákony jako nyní v Nizozemsku byly rovněž přijaty ve Francii, v Belgii, v Bulharsku, v Rakousku a v některých švýcarských regionech, upozornila agentura AFP. Na rozdíl od některých jiných zemí ale nizozemský zákon nezakazuje nošení burek a nikábů na ulici.