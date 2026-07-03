Lidská pochodeň před sídlem OSN. Tibeťan se upálil na protest proti čínské okupaci

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel na nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl.
Mluvčí newyorské policie uvedl, že policisté přijali ve čtvrtek večer tísňové volání, na jehož základě vyrazili na místo, kde našli muže s těžkými popáleninami. Byl převezen do nemocnice Bellevue, kde byl prohlášen za mrtvého, dodala policie s tím, že vyšetřování případu stále pokračuje. Jméno muže policie neuvedla a neposkytla ani motiv jeho činu.
Podle zpravodajského serveru Voice of Tibet šlo o tibetského aktivistu, který se „upálil před sídlem OSN v New Yorku poté, co přednesl výzvu za nezávislost a jednotu Tibetu“. Na místo přišel s tibetskou vlajkou.
V Tibetu byly v posledních desetiletích zaznamenány desítky případů sebeupálení na protest proti čínské nadvládě nad Tibetem, píše zpravodajský server CNN. Je však velmi neobvyklé, aby se tibetský aktivista upálil v USA, napsal server s tím, že ve čtvrtek večer se po incidentu před sídlem OSN shromáždil dav příznivců a demonstrantů.
Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě, který vytváří „sdílenou“ národní identitu mezi 55 etnickými menšinami v zemi, včetně Tibeťanů a Ujgurů, z nichž část s čínskou správou nesouhlasí. Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili a znepokojení nad novým zákonem vyjádřily i Spojené státy a Evropská unie.
Čína převzala kontrolu nad Tibetem v roce 1950 v rámci akce, kterou popisuje jako „mírové osvobození“ od feudálního nevolnictví. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv a Tibeťané žijící v exilu však pravidelně odsuzují to, co nazývají represivní vládou Číny v tibetských oblastech. Peking podobnou kritiku odmítá.
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