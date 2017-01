V New Yorku otevřeli novou linku metra, plánována byla už v roce 1929

před 56 minutami

New York v neděli oslavil otevření nového úseku linky metra Second Avenue na Manhattanu. Veřejnosti se otevřely tři nové stanice, vlaky zde denně přepraví až 200 000 pasažérů. Celkem by na lince Second Avenue mělo vzniknout 16 stanic, další etapu výstavby ale komplikují chybějící finance.

New York - V New Yorku v neděli otevřeli nový úsek linky podzemní dráhy Second Avenue na Manhattanu. První plány na trasu pod Upper East Side přitom vznikly již v roce 1929, informovala agentura AP.

"Uvolněte prostor, dveře se zavírají, 2016! 2017 je tady a s ním zahájila činnost první část zcela nového metra (linky) Second Avenue," napsal na twitteru newyorský starosta Bill de Blasio poté, co se novým úsekem projel.

Veřejnosti se tři nové stanice na lince otevřely v neděli v poledne místní času (18:00 SEČ). Vlaky metra by tudy měly denně přepravit až 200 000 pasažérů, a ulehčit tak přetížené newyorské podzemce.

Celkem by na lince Second Avenue mělo vzniknout 16 stanic. Začátek výstavby další etapy zatím ale nebyl stanoven, chybějí totiž potřebné finance, poznamenala agentura AP.

Nápad vybudovat linku, která by spojila čtvrť Harlem přes Upper East Side až po jižní cíp ostrova Manhattanu se objevil už v roce 1929. Světová hospodářská krize 30. let 20. století ale jeho realizaci nepřála. Pokusy o vybudování linky nebyly úspěšné ani v 70. letech. Fakticky stavební práce začaly až v roce 2007.

Newyorské metro denně přepraví kolem 5,6 milionu lidí.

autor: ČTK