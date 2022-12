V New Yorku otevřel první legální obchod s marihuanou, starosta to označil za milník

V New Yorku ve čtvrtek otevřel první obchod, kde se legálně prodává marihuana pro rekreační účely. Stalo se tak po více než roce, od schválení tohoto druhu prodeje v referendu v březnu loňského roku. Obchod provozuje humanitární organizace Housing Works, která pomáhám lidem nakaženým virem HIV. Možnost koupit si legálně marihuanu si nenechaly ujít stovky klientů, uvedl agentura AP.

Prodej marihuany pro rekreační účely schválili obyvatelé státu New York v březnu loňského roku. Přidali se tak k dvacítce amerických států, kde to je rovněž možné. Udělování licencí prodejcům ze strany úřadů ale trvalo déle, než se předpokládalo. Stát udělil prvních 36 licencí nevládním organizacím nebo lidem, kteří byli v minulosti trestáni za držení této omamné látky. Počítá však také s licencemi pro čistě komerční subjekty.

"Je to historický moment. Pro nás, kteří kupuje a kouříme trávu, je to hodně důležité, protože si kupujeme kvalitu místo nahodilé směsice marihuany, ve které nikdo neví, co je," řekl agentuře AP jeden ze zákazníků, kterým musí být nejméně 21 let.

Provozovatel prvního obchodu tvrdí, že už má na 2000 rezervací. "Jsme naprosto nadšení, že jsme první, a doufáme, že vytvoříme model, kteří budou ostatní následovat," uvedl šéf nevládní organizace Housing Works Charles King. Ze zisků z prodeje marihuany chce organizace financovat svou sociální činnost.

Za milník označil otevření prvního obchodu i starosta New Yorku Eric Adams. Ten slíbil potírat prodejce marihuany bez licence. Z legálních obchodů budou mít prospěch i veřejné finance díky odvodu ve výši 13,5 procenta z příjmů z prodeje marihuany, píše agentury Reuters. Peníze mají jít na sociální bydlení, školství či na financování programů na zlepšení psychického zdraví.

