V New Orleansu se srazil tanker s výletní lodí, oběti zatím hlášeny nejsou

Tanker se dnes v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila, píše agentura AP. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady.
Záběry z místa nehody zachytily, jak mnohem větší tanker Atlantic Asphalt naráží do kolesové výletní lodi American Heritage společnosti American Cruise Lines, která v té chvíli zřejmě kotvila. Ve vodě bylo vidět lidi v záchranných vestách. Jiní stáli u zábradlí, zatímco druhá strana lodi se stále více nořila pod hladinu.
Stephanie Norwoodová ze záchranné služby v New Orleansu uvedla, že do záchranných prací jsou zapojeny všechny příslušné složky. Americká média uvádějí, že na palubě výletní lodi bylo dohromady téměř 150 lidí.
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