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Zahraničí

V New Orleansu se srazil tanker s výletní lodí, oběti zatím hlášeny nejsou

ČTK
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Tanker se dnes v New Orleansu na jihu USA srazil s výletní lodí se 129 cestujícími na palubě. Loď se částečně potopila, píše agentura AP. Na řece Mississippi zasahují záchranáři, uvedly úřady.

New Orleans Cruise Ship
Záchranáři a členové posádek zasahují na místě, kde se v pátek 13. listopadu 2026 v New Orleans srazil tanker s výletní lodí na řece.Foto: CTK – Matthew Hinton
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Záběry z místa nehody zachytily, jak mnohem větší tanker Atlantic Asphalt naráží do kolesové výletní lodi American Heritage společnosti American Cruise Lines, která v té chvíli zřejmě kotvila. Ve vodě bylo vidět lidi v záchranných vestách. Jiní stáli u zábradlí, zatímco druhá strana lodi se stále více nořila pod hladinu.

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Stephanie Norwoodová ze záchranné služby v New Orleansu uvedla, že do záchranných prací jsou zapojeny všechny příslušné složky. Americká média uvádějí, že na palubě výletní lodi bylo dohromady téměř 150 lidí.

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