Při střelbě v americkém městě New Orleansu v noci na neděli zemřeli tři lidé. Dalších nejméně sedm osob utrpělo zranění. Informovaly o tom místní úřady. Podle agentury AP zatím nebyl v souvislosti se střelbou zadržen žádný podezřelý. Policie uvedla, že dva střelci kolem 22:30 místního času (5:30 SELČ) zahájili palbu do davu. Tři zasažené osoby byly na místě prohlášeny za mrtvé, dalších sedm lidí odvezli záchranáři do místních nemocnic. Podrobnosti o jejich stavu zatím nejsou k dispozici, napsala agentura Reuters.