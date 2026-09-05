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Zahraničí

V Nepálu záchranáři z tunelu elektrárny vyprostili živého čínského pracovníka

ČTK
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Záchranáři v Nepálu v sobotu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kancelář nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na tři. Už v pátek záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli dva živé nepálské pracovníky.

Nepal Floods
Na této fotografii poskytnuté nepálskou armádou je zachycen čínský občan poté, co byl v sobotu 5. září 2026 zachráněn vojáky během probíhající operace v areálu vodní elektrárny Trišúlí-3A v nepálském okrese Rasuva.Foto: CTK – Uncredited
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Ničivé povodně před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet. Podle úřadů se ve 12 vodních elektrárnách po celém Nepálu pohřešuje zhruba 900 dělníků, z nichž přibližně 500 je pravděpodobně uvězněno v tunelech. Při povodni zahynulo nejméně 1300 lidí a více než 5000 se jich stále pohřešuje, uvedla nepálská agentura pro zvládání katastrof.

Povodně 26. srpna u nepálsko-tibetských hranic podle České geologické služby způsobilo zřícení skály spojené s kolapsem části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, u které se hromadila voda, jež po protržení hráze poslala po řece Trišuli prudkou záplavovou vlnu. Ta smetla domy, budovy, silnice a mosty a unášela bahno a kameny. Jako jedna z příčin katastrofy se uvádí klimatická změna.

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