Němci už zkouší očkovat ve firmách. České podniky mají zájem taky, vakcíny ale nejsou

BASF patří mezi největší chemičky světa. Firma s centrálou v německém Ludwigshafenu vyrábí plasty, nátěry a zemědělské jedy, zpracovává ropu a zemní plyn. Od poloviny dubna také očkuje své zaměstnance proti covidu-19. V obřím areálu na břehu řeky Rýn vzniklo první firemní vakcinační centrum v Německu.

BASF je součástí pilotního projektu spolkové země Porýní Falc a vakcíny dostává od vlády. Koupit je na volném trhu totiž v tuto chvíli není možné a i podnikoví zdravotníci smějí očkovat jen vybrané pracovníky. Podobně jako v Česku mezi ně patří starší lidé a ti s vážným onemocněním.

Registrují je ale ve vlastním on-line systému. K jeho rychlému zprovoznění firmě pomohla zkušenost s očkováním proti běžné chřipce. Celkem tu pracuje skoro 40 tisíc lidí, denní kapacita centra je až 600 osob.

Jak vyplývá z ankety mezi velkými německými a českými firmami, na očkování se připravuje řada z nich. Očkuje se například i ve východoněmecké centrále Volkswagenu v Sasku, kde jde také o pilotní projekt. Ještě v dubnu chce vlastní vakcinační centrum otevřít německá pojišťovna Allianz, automobilka Daimler, výrobce spotřebního zboží Henkel nebo farmaceutický gigant Bayer, napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poslední jmenovaná společnost se připravuje i na očkování rodin svých pracovníků, doplnil server RND.

V tuzemsku s tím počítá automobilka Škoda Auto, která už dokonce rozjela možnost předregistrace. "Ve spolupráci s Odbory KOVO jsme připravili vlastní ordinace pracovního lékařství, kde bude prováděno očkování. Současně máme připravený nezbytný zdravotnický materiál," říká Martina Gillichová, mluvčí firmy. Očkovat se chce nechat 10 tisíc pracovníků Škody.

Část firem podobně jako BASF odkazuje na vlastní zkušenost s očkováním proti chřipce, které svým lidem v minulých letech nabízela jako pracovní benefit. Velkou poptávku po covidové vakcíně - která je nyní na rozdíl od té chřipkové pro lidi s pojištěním bezplatná - potvrzují i další oslovené firmy.

"Podle interního průzkumu má zájem 84 procent našich zaměstnanců," uvedl například Ondřej Luštinec, mluvčí telekomunikační společnosti Vodafone.

Ještě o něco větší zájem hlásí Česká spořitelna, která si očkování ve firmě také domluvila dopředu. Vlastní vakcinační plán připravuje už několik měsíců potravinářská firma Nestlé a očkování chce pro svých pět tisíc zaměstnanců zařídit také stavební skupina Metrostav. "Zájem je veliký, jen zatím není čím očkovat," dodává mluvčí Vojtěch Kostiha.

Společnosti si od vakcíny slibují rychlý návrat do "normálního" provozu, zdůrazňují ale také, že očkování zaměstnanců by bylo dobrovolné.

Německo počítá s tím, že vakcinaci všem obyvatelům bez rozdílu věku nebo zdravotního stavu umožní od začátku června. V pondělí to oznámila kancléřka Angela Merkelová. Český ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) přislíbil to samé od konce šestého měsíce. Do té doby by se podle ministra mohla každý týden snižovat minimální věková hranice o pět roků. Registrace ale nezaručuje okamžité naočkování.

Podle Deníku N se české úřady zabývají i možností povolit očkování ve firmách. "My se tomu rozhodně nebráníme. (…) Musíme ale vymyslet, jak to udělat. Je to velmi citlivé téma, nechceme dát nějaké firmě přednost před jinou. Potenciál pro korupci tam totiž bohužel je," uvádí server s odkazem na zdroj obeznámený s distribucí vakcín v Česku.

Také německé úřady vyjadřují obavy, že zapojením firem do očkování může docházet k nespravedlnostem. Řada těch menších nemá třeba firemního lékaře, který by dávky vydával v rámci celostátní očkovací kampaně. Zvýhodněné by tak byly větší podniky. Bavorsko, kde takových firem sídlí hodně a které prosazuje co nejdřívější otevření možnosti očkování pro všechny obyvatele, navrhuje upřednostnit oblasti s vyšším výskytem nákazy.

Video: Rusové moc dobře vědí, jaká data dodat, říká Petráš o Sputniku V