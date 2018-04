Bodyguard bin Ládina žije v Německu a dostává na dávkách 30 tisíc měsíčně. Úřady ho nemohou vyhostit

před 1 hodinou

Sami A. pobývá v západoněmecké Bochumi od roku 1997 a finanční podporu dostává nepřetržitě od roku 2008. Pochází z Tuniska, tam mu však podle soudu hrozí nebezpečí.

Berlín - Někdejší bodyguard teroristického vůdce Usámy bin Ládina žije už léta v Německu a na příspěvcích od státu pro sebe a svou rodinu dostává více než 1160 eur (29 490 korun) měsíčně. Napsal to v úterý deník Bild, podle něhož dvaačtyřicetiletý salafista Sami A. nemůže být deportován do rodného Tuniska, protože by mu tam hrozilo nelidské zacházení.

Sami A., kterého úřady považují za potenciálně nebezpečného, žije v Německu od roku 1997 a finanční podporu dostává nepřetržitě od roku 2008. Západoněmecké město Bochum mu na základě azylového zákona vyplácí 194 eur měsíčně. Stejnou částku dostává také jeho žena, na čtveřici dětí má pár 133 až 157 eur měsíčně. K tomu mají ještě nárok na další příspěvky.

Tunisan, který se každý den musí hlásit policii, přišel do Německa už jako student. V letech 1999 až 2000 působil v Afghánistánu jako jeden z bin Ládinových bodyguardů. Později se znovu vrátil do Spolkové republiky. Členové jeho rodiny už mají německé občanství.

Německo se sice Samiho A., který veškerá obvinění popírá, snažilo opakovaně vrátit do Tuniska, v dubnu loňského roku však soud poslední instance konstatoval, že i když se v Tunisku změnila politická situace, stále hrozí nebezpečí, že by byl Sami A. vystaven ponižujícímu zacházení, nebo dokonce mučení.

Jeho případ ukazuje na těžkosti, na něž často německé úřady narážejí při pokusech vrátit neúspěšné žadatele do země původu. V Německu je nyní kolem 65 tisíc lidí, kteří by měli být deportováni, ale kvůli problémům s chybějícími dokumenty nebo nedostatečné spolupráci zemí původu nemohou.