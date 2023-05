V Německu vybuchl dům, při zásahu se zranilo deset hasičů a dva policisté

Německou železniční dopravu od nedělní noci ochromí další výstražná stávka za vyšší mzdy, která tentokrát potrvá 50 hodin, to je do půlnoci z úterý na středu. Dnes to oznámily německé železniční a dopraví odbory EVG. Stávka zasáhne dálkové i regionální spoje a také nákladní železniční dopravu. Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) uvedly, že po celou dobu odborové akce nevypraví žádný dálkový spoj.

Problémy tak budou mít i cestující z České republiky, žádné mezistátní vlaky podle Českých drah (ČD) do Německa nepojedou a skončí jízdu na českém území. Spojení s Českem, mimo jiné na trati z Prahy do Berlína, zkomplikovaly i předchozí stávky.

Ohlášená stávka začne v neděli ve 22:00 a skončí po padesáti hodinách, to je v úterý ve 24:00.

V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly po celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v Česku.

Stejně bude vypadat situace i nyní. "Stávka omezí provoz všech mezistátních vlaků mezi ČR a Německem, a to v dálkové i regionální dopravě. Dálkové vlaky pojedou do poslední stanice na území ČR, regionální vlaky budou zajištěny jen na českém území," uvedly ve sdělení České dráhy.

Kvůli stávce nepojedou ani přímé vozy mezi Prahou a Curychem v nočních vlacích Canopus, a to už od noci ze 14. na 15. května. Ve dnech stávky pak nebudou ve vlacích linky Ex5 mezi Prahou a Děčínem řazeny jídelní vozy.