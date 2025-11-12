V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Po berlínském incidentu z roku 2016, kdy tuniský žadatel o azyl v nákladním voze zabil na vánočních trzích 13 lidí, zavedla řada německých spolkových zemí povinnost vybavit trhy betonovými či ocelovými silničními zábranami a kontrolami u vstupů.
Všechna tato opatření však pro organizátory představují výrazné výdaje navíc, a mnozí z nich tak akce raději odvolávají.
Jedním z takových případů je třicetitisícové město Overath v Severním Porýní-Vestfálsku, kde byli pořadatelé nuceni dlouhotrvající místní tradici zrušit, píše deník Bild.
Dříve hradila náklady na bezpečnostní opatření městská marketingová asociace z výnosů z dalších velkých akcí. Tyto prostředky už však vzhledem k rostoucím výdajům na bariéry a bezpečnostní personál nestačí.
Asociace za poslední rok a půl za tyto služby zaplatila přibližně 17 500 eur (zhruba 425 tisíc korun), jak uvedl pro RTL její předseda Andreas Koschmann.
Rozhodnutí berlínského správního soudu zároveň stanovilo, že tyto náklady nesmí být přeneseny na soukromé organizátory. Město však odmítá bezpečnostní výdaje převzít, a tak nezbývá než trh zrušit.
Někteří organizátoři nařízení obcházejí
V nedalekém Kerpenu, ležícím asi 60 kilometrů od Overathu, se však situaci rozhodli vyřešit po svém. Tamější vánoční trh se letos přejmenuje na "adventní gurmánský trh" a zmenší se rozsah akce, čímž se organizátoři vyhnou přísnějším bezpečnostním požadavkům.
S vánočními akcemi už ale nemohou počítat například v IGA Parku v Rostocku, kde se místo vánočních trhů uspořádají až na jaře středověké slavnosti.
V hamburském Rahlstedtu byly trhy zrušeny kvůli nedostatku příjmů a malému zájmu stánkařů, v Dortmundu pak musí vánoční trhy v historickém zámku Bodelschwingh ustoupit renovačním pracím.
Rok po útoku v Magdeburgu
Osud vánočních trhů je nejistý i v Magdeburgu, který se o loňských svátcích stal terčem teroristického útoku.
Starostka Simone Borrisová se podle agentury DPA rozhodla zrušit trhy poté, co obdržela dopis od státních úředníků varujících před nedostatečnými bezpečnostními opatřeními. Zástupci města však nadále vedou jednání se státním správním úřadem s cílem dohodnout podmínky, které by konání trhů umožnily.
K rozhodnutí o zrušení magdeburských trhů došlo jen chvíli poté, co začal soudní proces dnes 50letým Saúdským Arabem Tálibem Abdalmuhsinem, který loni 20. prosince vjel mezi návštěvníky vánočního trhu.
Útočník zabil šest lidí - devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Nyní čelí obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni.