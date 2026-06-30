V Německu roste počet pravicových extremistů, obzvláště mezi mladými lidmi

V Německu roste počet extremistů, především těch pravicových. Příznivci krajní pravice jsou přitom stále mladší. Vyplývá to z úterní zveřejněné zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby.
Nárůst počtu pravicových extremistů přitom podle zprávy souvisí hlavně s parlamentní stranou Alternativa pro Německo (AfD). Největším ohrožením pro zemi ze zahraničí je pak podle tajné služby nadále Rusko.
„Zpráva úřadu pro ochranu ústavy za rok 2025 ukazuje, že Německo je pod tlakem,“ řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt na tiskové konferenci. Na ní společně se šéfem BfV Sinanem Selenem představil novou zprávu. Země podle ministra čelí přitom tlaku zvenčí i zevnitř.
„Pravicový extremismus je největším ohrožením našeho svobodně demokratického zřízení,“ uvádí zpráva tajné služby. Podle ní vzrostl v loňském roce počet pravicových extremistů v Německu o zhruba 8000 na téměř 60 000.
„Obzvlášť znepokojivý je trend na této scéně, že je mladší, lépe propojená a orientovaná na provádění akcí,“ stojí ve zprávě. Dobrindt zdůraznil, že pravicoví extremisté jsou aktivní na internetu, ale nebezpečí nezmizelo ani z ulic.
Zpráva zmiňuje také parlamentní stranu Alternativa pro Německo (AfD), jejíž části podle ní „zastávají jednoznačně proruské narativy“. BfV loni v květnu označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. V loňských předčasných volbách do Spolkového sněmu dostala AfD 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu.
Podle zprávy má AfD nyní 70 tisíc členů, z nichž bylo v loňském roce možné zhruba 28 tisíc označit za pravicové extremisty. V předloňském roce to bylo 20 tisíc. Prakticky celý meziroční rozdíl v odhadovaném počtu pravicových extremistů v Německu tak podle zprávy BfV souvisí s radikalizací uvnitř AfD.
Levicových extremistů bylo podle tajné služby v Německu loni zhruba 42 200, tedy o 4200 více než předloni. Krajně levicová scéna na sebe v poslední době upozornila především útoky na přenosovou soustavu či na železnice. Zpráva uvádí, že je pro agenty tajné služby mimořádně složité do krajně levicových struktur proniknout.
V případě vnějších hrozeb zůstává podle Dobrindta pro Německo tou největší nadále Rusko. „Rusko považuje Německo za ústředního protivníka v Evropě,“ uvedl. Německo podle něj stále častěji čelí ruským hybridním útokům, včetně špionáže, sabotáže a dezinformačních kampaní. Často přitom Moskva využívá takzvaných low level agentů, tedy osob, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním či špionážním akcím.
Nadále velké riziko představuje podle zprávy pro Německo i islamistický terorismus a také rostoucí antisemitismus. V těchto oblastech má přitom na situaci v Německu velký dopad vývoj konfliktů na Blízkém východě, uvádí zpráva.
Ministr vnitra na tiskové konferenci zopakoval, že by chtěl zreformovat německé tajné služby a poskytnout jim větší pravomoci, především v boji proti hrozbám v digitálním světě. V minulosti už několikrát hovořil o tom, že je třeba mimo jiné umožnit „aktivní obranu“ proti kybernetickým útokům.
Mohlo by vás také zajímat: Němci budují nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Hlavním cílem je mít k dispozici alespoň 460 tisíc bojeschopných vojáků a technologickou převahu.
ŽIVĚ Neznámí útočníci zastřelili na západě Íránu dva členy revolučních gard
Neznámí útočníci v pondělí večer zastřelili dva příslušníky íránských revolučních gard a další dva zranili při střelbě v provincii Kermánšáh na západě Íránu, píší agentury Reuters a Anadolu s odvoláním na úterní zprávy íránských státních médií. Revoluční gardy útok označily za teroristický.
Vědci spočítali „éčka“ v náhražkách masa. Výsledek milovníky vegan burgerů překvapí
Veganské burgery, rostlinné sýry či mandlové mléko si lidé často vybírají jako zdravější alternativu klasických potravin. Nová britská studie ale přinesla překvapivé zjištění. Vědci zjistili, že rostlinné náhražky obsahují v průměru dvakrát více potravinářských aditiv než srovnatelné výrobky z masa nebo mléka. Současně ale zdůrazňují, že více „éček“ samo o sobě neznamená vyšší zdravotní riziko.
Tragický skon známého šéfa mordparty Flašky. Spáchal sebevraždu, stihl poslat dopis
Bývalý šéf karlovarské mordparty Rudolf Flaška spáchal v úterý sebevraždu. Informaci potvrdily redakci Aktuálně.cz policejní zdroje z regionu, případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ještě ten den zaslal známý kriminalista redaktorovi e-mail s přiloženým otevřeným dopisem, kde kritizoval poměry uvnitř policie. Adresoval ho i policejnímu prezidentovi Martinu Vondráškovi.
ŽIVĚ Rusko v noci sestřelilo 419 ukrajinských dronů, 50 z nich mířilo na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, a to i nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to oznámilo ruské ministerstvo obrany citované agenturou AFP. O případných škodách nejsou informace k dispozici. Drony mířily především na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy.
Na Floridě útočí aligátoři. Za týden napadli tři lidi, jedna žena zraněním podlehla
Aligátoři na Floridě v sérii útoků za jeden týden napadli tři lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke dvěma z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem zůstává poměrně vzácné, vyplývá z dat Floridské komise pro ochranu ryb a divoké zvěře (FWC).