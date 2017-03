V Německu přibudou kamery, mají pomoci v boji proti terorismu

před 3 minutami

Na veřejných místech v Německu přibudou kamery. Navzdory výhradám opozice to v pátek v parlamentu schválili poslanci vládní koalice. Díky tomu budou moci soukromí provozovatelé jednodušeji nainstalovat kamery do obchodních center nebo třeba na parkoviště. Zákonodárci odsouhlasili i to, aby policisté nosili kamery připevněné na svém těle. Jde o reakci na několik násilných útoků, které Německo loni zažilo. Ozývá se ale i kritika zákona, například od hamburského pověřence pro ochranu dat Johannese Caspara. Ten se obává otevření cesty pro "totální monitorování veřejného prostoru", které ale podle něj teroristy neodstraší.

autor: ČTK